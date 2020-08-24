Острів Балі залишиться закритим для туристів до кінця 2020

Фото: пляжі Балі (twitter.com dimasrizki_)

В Індонезії погана ситуація з коронавірусом, вважає влада країни

Індонезійська курортний острів Балі буде закритий для іноземних туристів до кінця 2020 року. На це вплинула ситуація з коронавірусом в Індонезії.

Про це пише газета Jakarta Post з посиланням на слова губернатора Балі Вайана Костера.

За його словами, ситуація з коронавірусом в Індонезії, в тому числі на Балі, досі небезпечна. Уряд країни до кінця року ввів заборону на подорожі. Тому Балі також не може почати прийом іноземців.

Планувалося, що в цей курортний острів почне приймати туристів 11 вересня. Туристичний бізнес Балі серйозно постраждав через пандемію. Не менш 2667 осіб, зайнятих в турбізнесі, позбулися роботи, десятки тисяч відправили у неоплачувані відпустки.

Торік Балі відвідали понад 6 мільйонів іноземних туристів, що становить більше третини від загального числа туристів в Індонезії. Уряд попередив у квітні, що пандемія може знищити понад 10 мільярдів доларів доходів Індонезії від туризму в цьому році.

Відзначимо, в Індонезії підтверджено понад 155 тисяч випадків коронавірусної хвороби. Понад 6 тисяч людей померли від недуги.

Нагадаємо, раніше Міністерства туризму Індонезії прогнозувало, що курортний сезон на Балі почнеться до жовтня.