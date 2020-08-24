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Остров Бали останется закрытым для туристов до конца 2020

Бали, Понедельник 24 августа 2020 13:40
Остров Бали останется закрытым для туристов до конца 2020
Фото: пляжи Бали (twitter.com dimasrizki_)
Автор: Максим Зайченко

В Индонезии плохая ситуация с коронавирусом, считают власти страны

Индонезийский курортный остров Бали будет закрыт для иностранных туристов до конца 2020 года. На это повлияла ситуация с коронавирусом в Индонезии.

Об этом пишет газета Jakarta Post со ссылкой на слова губернатора Бали Вайана Костера.

По его словам, ситуация с коронавирусом в Индонезии, в том числе на Бали, до сих пор небезопасна. Правительство страны до конца года ввело запрет на путешествия. Поэтому Бали также не может начать прием иностранцев.

Планировалось, что в этот курортный остров начнет принимать туристов 11 сентября. Туристический бизнес Бали серьезно пострадал из-за пандемии. Не менее 2667 человек, занятых в турбизнесе, лишились работы, десятки тысяч отправлены в неоплачиваемые отпуска.

В прошлом году Бали посетили более 6 миллионов иностранных туристов, что составляет более трети от общего числа туристов в Индонезии. Правительство предупредило в апреле, что пандемия может уничтожить более 10 миллиардов долларов доходов Индонезии от туризма в этом году.

Отметим, в Индонезии подтверждено более 155 тысяч случаев коронавирусной болезни. Более 6 тысяч человек умерли от недуга.

Напомним, ранее Министерства туризма Индонезии прогнозировало, что курортный сезон на Бали начнется до октября.

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