Что союзники Украины будут обсуждать на очередном "Рамштайне": прогноз экспертов

Одной из ключевых тем новой встречи Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") станут неотложные потребности нашей страны.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

По мнению Мусиенко, новая встреча в формате "Рамштайн" будет касаться:

анализа того, что нужно улучшить в вопросе помощи Украине;

оценки неотложных потребностей ВСУ;

объявления достигнутых результатов.

Он добавил, что неотложной потребностью сейчас является артиллерия, поскольку Россия с вероятной помощью Северной Кореи может вернуться к тактике "огневого вала".

"Также на встрече стоит обратить внимание на оборудование для разминирования, которого нам критически не хватает для продвижения войск вперед и для противодействия российским системам радиоэлектронной борьбы, которые нас очень донимают. Нужны и ракеты, способные эффективно уничтожать эти комплексы РЭБ", - рассказал Мусиенко.

В свою очередь Селезнев подчеркнул, что в преддверии отопительного сезона Украине нужно большое количество систем ПВО.

Он рассказал, что вопрос защиты неба приобретает особую актуальность на фоне постоянных ударов врага по южным регионам Украины.

Встреча "Рамштайн"

Напомним, очередная встреча в формате "Рамштайн" пройдет 19 сентября. На ней Украину впервые представит новый министр обороны Рустем Умеров.

Более детально об очередном "Рамштайне" можете узнать в материале РБК-Украина.