Остин посетит с рабочим визитом Израиль: программа визита

Министр обороны США посетит Израиль в пятницу с рабочей поездкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Министр обороны США Ллойд Остин завтра приедет в Израиль.

"Страна страдает от разрушительного нападения террористов ХАМАС, в результате которого погибло более 1300 человек", - сообщил представитель американского министерства обороны.

По словам представителя, Остин панирует встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, представителями министерства обороны и новым чрезвычайным правительством Израиля.

Напомним, что сегодня с рабочей поездкой в Израиль прибыл госсекретарь Энтони Блинкен.

Военная помощь США Израилю

США отправила Израилю дополнительные средства ПВО, для усовершенствования "Железного купола". Также в пакет помощи вошли управляемые авиабомбы, которые Израиль использует для повержения целей с воздуха.

Ранее, министерство обороны США заявляло, что обеспечит Израиль "всем необходимым для самообороны и защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма". Позицию поддержали Энтони Блинкен и президент США Джо Байден.