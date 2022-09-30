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Остин о взрывах на "Северном потоке": Пока не проведем расследование, не определим, что произошло

Фото: Министр обороны США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что пока рано делать предположения о том, кто может стоять за повреждением "Северного потока". Следует дождаться результатов расследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Откровенно говоря, пока не будет проведено полное расследование, никто не сможет точно определить, что произошло", - отметил глава Пентагона.

Остин подчеркнул, что пока не будет предоставлена дополнительная информация или не будет проведен дальнейший анализ, предположений о том, кто мог быть ответственным за произошедшее, делать не стоит.

К слову, в Минобороны США предложили Дании помощь в расследовании взрывов на "Северных потоках".

Напомним, 27 сентября стало известно о трех истоках газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

В США заявили, что не причастны к этим инцидентам.

В свою очередь в Европе подозревают, что разрывы газопроводов в Балтийском море произошли не без участия России. Детальнее - читайте в материале РБК-Украина.

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