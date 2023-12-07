Остин и Умеров провели встречу "за закрытыми дверями": что обсудили

Министр обороны США Ллойд Остин провел в Пентагоне двусторонние переговоры "за закрытыми дверями" со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Как сообщается, перед началом переговоров министров "за закрытыми дверями" Остин публично подтвердил поддержку Украины со стороны США.
"Украина вернула себе большую часть территории, захваченной РФ с момента ее неспровоцированного (полномасштабного) вторжения в феврале 2022 года. Так что мы будем поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Я уверен, что наши союзники и партнеры также будут вместе с нами", - отметил глава Пентагона.
В американском оборонном ведомстве отметили, что двусторонние переговоры между министрами основывались на разговорах, состоявшихся в прошлом месяце в Киеве, и включали стратегические цели Украины на следующий год и долгосрочное видение будущих Вооруженных сил.
Остин также подтвердил новый пакет военной помощи Украине, в который вошли дополнительные боеприпасы, артиллерийское и танковое вооружение, а также патроны для стрелкового оружия.
Глава Пентагона также остановился на значении конференции по укреплению оборонно-промышленной базы Украины, организованной Белым домом, а также министерствами торговли и обороны США.
"Мы обсудили пути укрепления партнерства между Украиной и оборонной промышленностью США", - сказал Остин.
По мнению министра, это подчеркивает приверженность Америки "свободной и суверенной Украине, которая может защитить себя сегодня и сдержать дальнейшую российскую агрессию в будущем".
Умеров поблагодарил Остина за проведение двусторонних дискуссий и организацию оборонной конференции в Вашингтоне.
"Мы считаем эту конференцию... значительным прорывом в развитии нашего военно-технического сотрудничества. Это один из ключевых элементов повышения самодостаточности Украины", - подчеркнул глава Минобороны Украины.
Соединенные Штаты Америки вчера, 6 декабря, объявили новый пакет военной помощи Украине. В него входит вооружение стоимостью 175 миллионов долларов.
Пакет включает:
При этом госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что если Конгресс не поддержит новое финансирование помощи, "это будет один из последних пакетов для Украины в сфере безопасности, которые США могут предоставить".
"Помощь Украине в защите от российской агрессии и обеспечении ее будущего отвечает интересам нашей национальной безопасности и способствует глобальной стабильности во всем мире, и нам необходимо, чтобы Конгресс принял меры немедленно", - отметил Блинкен.
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