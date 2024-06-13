Остин: Patriot в приоритете, но Украина должна получить и другие системы

"Относительно Patriot. Вы знаете, что ПВО - это приоритет. Мы каждый раз подчеркиваем, что надо предоставлять Украине дополнительные системы Patriot. Но не только это, мы много времени уделяем тому, чтобы призвать другие страны передавать не только Патриоты, но и другие системы ПВО Украине", - заявил Остин.

Он добавил, что сегодня он нет новых объявлений по Patrot, впрочем, делается все возможное для того, чтобы предоставить Украине дополнительные возможности как можно быстрее.

В том же числе Остин прокомментировал информацию о том, что в Польше отказались перемещать Patriot в Украину. Стоит объяснить, что глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера назвал соответствующий шаг опасным, поскольку снижается защита его страны.

"Я видел сообщения прессы. Что я хочу сказать. Не будет изменений в нашем покрытии Patriot в Польше. Я знаю, что об этом сообщали, но нет изменений в отношении Польши. Чтобы дать Украине то, что нужно, мы работаем с другими странами", - добавил глава Пентагона.

ПВО для Украины

В течение последних месяцев, на фоне массированных обстрелов со стороны Российской Федерации, вопрос усиления противовоздушной обороны Украины стал более острым. Как ранее отмечал президент Украины Владимир Зеленский, для полной защиты неба необходимо всего 25 единиц Patriot.

Сегодня, 13 июня, в Брюсселе проходит встреча в формате "Рамштайн". Главной темой заседания будет усиление возможностей Украины в противовоздушной обороне.