Остин оценил потери России в войне против Украины

По словам Остина, с 2022 года Россия потеряла более 700 тысяч военных в Украине.

"Российские потери в Украине сейчас превышают две трети от всей численности российского войска в начале войны, которую выбрал Путин", - сказал он, добавив, что только в ноябре 2024 года Россия теряла почти 1500 военных ежедневно.

Глава Пентагона добавил, что из-за неспособности компенсировать такие потери "Москва даже повела войска из Северной Кореи в чужую для них войну".

"Это еще один четкий признак отчаяния Путина. Северокорейские войска потеряли более тысячи человек с тех пор, как они вступили в путинскую войну в сентябре прошлого года. Конечно, есть и другие оценки, значительно больше этой", - констатировал глава Минобороны США.