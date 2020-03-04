Залишаюсь адвокатом медичної реформи, - Скалецька

Фото: Зоряна Скалецька (facebook.com)

Скалецька подякувала президенту за можливість працювати міністром охорони здоров'я

Голова Міністерства охорони здоров’я Зоряна Скалецька наголосила, що для неї головним питанням є не посада, а продовження реформ в Україні, зокрема, найважливішої та найскладнішої з них - реформа системи охорони здоров’я. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає РБК-Україна.

Нагадаємо, 4 березня Верховна Рада своїм рішення відправила у відставку весь склад Кабінету Міністрів.

"Для мене надзвичайно важливо, щоб на цю посаду була призначена людина, яка відстоюватиме продовження зміни в нашій системі. Адже ця реформа є неминучою та вкрай необхідною як елемент національної безпеки, як гарантія збереження здоров’я українців", - наголосила Скалецька.

За її словами, щоб провести фундаментальні зміни в системі охорони здоров’я, потрібно більше часу, ніж півроку.

"За ці 6 місяців роботи в непростих умовах нам вдалося підготувати лікарні та провести перший етап контрактування лікарень для надання медичної допомоги. Вдалося досягнути суттєвого прогресу в окремих галузях: це, передусім, трансплантологія, вакцинація, екстрена допомога. Розроблено стратегію подолання онкологічних захворювань", - зазначила очільниця МОЗ.

Скалецька подякувала президенту України Володимиру Зеленському та своїй команді за можливість працювати міністром охорони здоров’я та побажала наснаги наступнику на посаді голови МОЗ.

"Я можу пообіцяти, що в будь-якому статусі залишаюся адвокатом медичної реформи. Я багато років працювала над цією реформою до призначення міністром і продовжу роботу у цій галузі як експерт", - підкреслила вона.

Як писало РБК-Україна, програма діяльності оновленого уряду буде презентована найближчим часом.