Залишайтеся вдома, - Кличко зробив звернення до киян

"Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чути і в Києві. Найстрашніший ворог зараз - паніка. Не втрачаємо витримку", - пише Кличко.

Він зазначив, що всі, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, повинні залишатися вдома.

"Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідні мінімум речей. Щоб оперативно, при необхідності, дістатися до укриття або сховища", - йдеться в повідомленні.

Він додав, що міська влада залишається в столиці.

"Ми продовжуємо забезпечувати роботу міста. Тримаємося! Ми повинні встояти!",- написав мер.