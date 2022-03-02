"Зупиніть війну". Головний рабин України звернувся до росіян та євреїв РФ
Головний рабин України Моше Реувен Асман записав звернення через війну Росії проти України. Він закликає росіян та євреїв у Російській Федерації зробити все, щоб зупинити війну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.
"Я звертаюся до рабинів Росії, євреїв Росії та просто до російських людей з одним посланням. Люди, зупиніть війну! Не дивіться, що вам говорять по телебаченню, там брешуть вам. Тут відбуваються військові злочини. Російська армія, яка била фашистів у 1941-му, сьогодні бомбардує Київ, мирне населення, Харків, Одесу. Щойно був обстріл Бабиного Яру, три ракети потрапили туди... Бабин Яр, де лежать 200 тисяч убитих євреїв - старих, жінок та дітей", - зазначив Асман.
Він зазначив, що волонтери єврейської громади працюють у Києві та Київській області, незважаючи на небезпеку для життя.
"Я рабин України і я гордий, що мені випала честь рятувати людей і бути на боці світла, а не на боці тих, хто вбиває... Дорогі росіяни, євреї та російські люди, ті, хто не байдужі, запам'ятайте, що той, хто байдужий ... той співучасник військового злочину проти людства", - додав він.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський після російського обстрілу Бабиного Яру закликав євреїв усього світу "кричати про вбивства мирних людей".
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