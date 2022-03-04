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Зупиніть ядерного маніяка! Стефанчук звернувся до лідерів світу через ситуацію на Запорізькій АЕС

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Україна, П'ятниця 04 березня 2022 10:28
Зупиніть ядерного маніяка! Стефанчук звернувся до лідерів світу через ситуацію на Запорізькій АЕС Фото: голова Верховної ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук звернувся до урядів, парламентів, політиків і громадян Європи і світу у зв’язку з захопленням російськими окупантами майданчика Запорізької АЕС та обстрілами станції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його звернення, публіковане у Telegram-каналі парламенту.

"Росія поставила Європу і світ на межу ядерного армагедону. Російські окупаційні війська свідомо обстрілюють Запорізьку АЕС. Це не випадковість, а цілеспрямований обстріл з метою викликати катастрофу загальносвітового масштабу, - заявив він. - Український Чорнобиль 36 років тому став узагальненим поняттям світової екологічної та техногенної катастрофи. Так от Запорізька АЕС в рази потужніша та небезпечна за Чорнобиль".

За словами Стефанчука, все це свідчить про те, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи і можливо людства.

"Цей злочин наочно демонструє необхідність якомога скорішого впровадження безпілотної зони, щоб захистити не тільки Україну, але й Європу в цілому. Зупиніть ядерного маніяка!" - закликав голова парламенту.

Нагадаємо, пізно вночі 4 березня російські окупанти потрапили в перший енергоблок Запорізької АЕС. На момент 7 ранку пожежа була загашена. За даними рятувальників, на щастя, жертв і постраждалих в результаті події немає.

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