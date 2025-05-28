Последний шанс Путина: Россия начала масштабное наступление в Донецкой области, - WP

Как отмечает издание, по словам некоторых аналитиков, наступление уже началось.

Предупреждения о наступлении, прозвучали на фоне того, что мирный процесс при посредничестве США забуксовал, встречи не дали результатов, а конкретных результатов почти не было. Россия отвергла неоднократные призывы США и Европы к немедленному прекращению огня.

Американские аналитики заявили, что Владимир Путин, по-видимому, уверен в том, что он все еще может выиграть войну в военном отношении, хотя санкции и большие потери могут медленно подрывать военную машину России. И это лето может стать для России последним шансом на крупное наступление.

Донецкая область

Контроль над Донецкой областью в целом является приоритетом для Путина с тех пор, как ему не удалось захватить Киев в начале войны в 2022 году. В сентябре того же года Путин объявил весь Донецк вместе с тремя другими украинскими регионами частью Российской Федерации - несмотря на то, что не завоевал ни один из них полностью.

По словам аналитиков, одновременно с основным наступлением на Донецкую область, около 70% территории которой он контролирует, Кремль планирует провести менее масштабные атаки вдоль границы северо-восточной Сумской и Харьковской областей Украины, чтобы усилить давление на и без того перегруженные передовые войска Украины.

План России состоит в том, чтобы "попытаться сковать украинские силы вдоль линии фронта, в том числе в Сумской и Харьковской областях, но они отдадут приоритет Покровску и Константиновке", - сказал Николай Белесков, научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины, говоря о двух донецких городах, которые Россия пытается захватить уже почти год.

Он добавил, что, хотя Константиновка и не находится на грани захвата, в настоящее время это "многообещающая" перспектива для россиян, поскольку Россия имеет возможность атаковать ее с трех разных направлений.

Аналитики предсказывали прошлым летом, что эти два города падут к декабрю. Трудности России в их захвате говорят об огромных усилиях Украины по их защите. Но Украина все еще испытывает трудности с набором и огневой мощью, а это значит, что ближайшие месяцы станут еще одним испытанием.

Планы России

Тем временем Россия перевыполняет свои планы по набору военнослужащих, однако ей все еще не хватает численности, необходимой для нескольких успешных наступлений, говорят аналитики и представители украинских вооруженных сил.

"Я ожидаю, что они сосредоточатся на Донецкой области. Все остальное будет отвлечением и распылением украинских ресурсов и внимания", - сказал Белесков, добавив, что приоритет Сумской или Харьковской областей не даст россиянам тот кусок территории, который они ищут.

Сумы и Харьков

России потребовалось 80 тысяч солдат, чтобы взять небольшой город Авдеевка в Донецке в феврале 2024 года после изнурительной осады. В настоящее время на границе Сумской и Харьковской областей размещено 125 тысяч российских солдат - этого явно недостаточно, чтобы взять два областных центра, согласно данным, предоставленным военной разведкой Украины.

Скорее всего, эти войска будут использоваться для оккупации участков украинской земли вдоль границы, сказал представитель военной разведки Украины Андрей Черняк. Россия уже заявила, что стремится создать "буферные зоны" вдоль границы.

Однако, по словам Черняка, войска Москвы будут использовать эти новые выступы внутри Украины для оказания давления на оба города, особенно на город Сумы. Российские войска уже захватили четыре села вдоль границы, написал во вторник в Facebook глава Сумской области Олег Григоров.

Украинская оборона

Не имея ни людей, ни техники для проведения собственного наступления, Украина продолжит оборонительную стратегию, которую она применяет с 2024 года, - удерживая линию фронта и максимально усложняя захват любой территории для сил Москвы.

Ключом к этой стратегии станут постоянные поставки иностранного оружия - то, что не гарантировано Соединенными Штатами. Однако Европа стремится увеличить свой вклад.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что все ограничения на использование Украиной оружия большой дальности сняты.