Последний пенни: как США подражают Украине и прекращают выпуск монет

Решение принято после распоряжения президента Дональда Трампа, который приказал прекратить чеканку одноцентовых монет. Официальная церемония штамповки последнего набора пенни состоялась 12 ноября на Монетном дворе в Филадельфии с участием министра финансов США Брэндона Бича.

Чиновник заявил, что прекращение выпуска монет позволит налогоплательщикам ежегодно экономить около 56 миллионов долларов на производственных затратах. По его словам, стоимость изготовления пенни давно превышает ее номинал, а спрос на монету постоянно снижается. В то же время Бич подчеркнул, что пенни остаются законным платежным средством - сейчас в обращении находится более 300 миллиардов таких монет.

"Мы не избавляемся от пенни, мы просто прекращаем ее производство", - подчеркнул министр.

Однако в розничной торговле возникла обеспокоенность. Некоторые магазины уже сталкиваются с дефицитом монет и вынуждены округлять цены при наличных расчетах. Представители отрасли призвали Конгресс принять закон, который позволит официально округлять стоимость покупок до ближайшего никеля (5 центов), чтобы избежать путаницы.

Последнее подобное событие произошло в США более полутора веков назад - в 1857 году, когда страна отказалась от монеты в полцента. Символично, что на пенни изображен президент Авраам Линкольн, который, как отметил заместитель министра финансов Дерек Тойрер, "всегда был внимателен к каждому центу".

Последняя партия пенни, отчеканенная для памяти, будет продана с аукциона, а вырученные средства направят в общий фонд Казначейства США.