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Последний шаг. Правительство Финляндии приняло постановление о вступлении в НАТО

Фото: Финляндия ввела в действие договор о вступлении в НАТО (pixabay com)
Автор: Наталья Юрченко

Финляндия завершила процесс вступление в НАТО. Правительство страны ввело в действие договор с Североатлантическим альянсом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Финляндии.

Принятым постановлением правительство Финляндии ввело в действие Североатлантический договор с изменениями, протоколами о присоединении и актом вступления в силу положений законодательного характера НАТО.

Этот документ завершает вступление Финляндии в НАТО на национальном уровне. Теперь Североатлантический договор интегрируется в финское законодательство.

Напомним, вчера Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. Флаг страны подняли возле штаб-квартиры НАТО.

Следует отметить, что после вступления Финляндии в НАТО граница России с альянсом увеличилась.

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