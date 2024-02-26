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Последний козырь. Макрон пригласил звезду ПСЖ поужинать на фоне слухов о "Реале"

Фото: Килиан Мбаппе навестит Эммануэля Макрона (psg.fr)
Автор: Антон Федорцив

Нападающий столичного "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в конце зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

Глава государства лично пригласил форварда ПСЖ на ужин в Елисейский дворец. Формальным поводом к встрече стал приезд эмира Катара в Париж.

Мбаппе приедет в резиденцию Макрона в сопровождении президента французского гранда Нассера Аль-Хелаифи. Кроме них, возможно, пригласят и других звезд "Пари Сен-Жермен". 87,5% акций чемпиона Франции принадлежат Qatar Sports Investments – дочерней компании государственного фонда Qatar Investment Authority.

Мбаппе – главная звезда принадлежащего катарцам ПСЖ. Этой зимой новое развитие получила трансферная сага с возможным переходом француза в мадридский "Реал". Нападающий якобы уже согласился переехать в Испанию и согласовал условия личного контракта со "сливочными".

Мбаппе давно попал на радары "Реала". Мадридцы пытались подписать его два лета подряд, но в мае 2022 года он в последний момент отказался от трансфера ради нового контракта с ПСЖ за 130 млн евро подъемных. Одним из факторов отказа от перехода тогда назвали разговор Мбаппе с Макроном.

К слову, ранее ПСЖ одолел "Реал Сосьедад" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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ФранцияПСЖКатарЭммануэль Макрон