"Последний звонок" во время войны: в МОН объяснили, разрешены ли линейки в этом году

Министр образования и науки Оксен Лисовой назвал условия, при которых проведение линеек по случаю "последнего звонка" в Украине будет возможным в "традиционном" формате. Речь идет об организации выпуска на открытых площадях возле школ.
Об этом он рассказал во время брифинга в рамках мероприятия "Образование новой Украины", организованного МОН под эгидой Офиса президента, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам Лисового, линейки к "последнему звонку" можно будет проводить "традиционно" - на открытых площадях - если это позволит ситуация с безопасностью в регионе.
"Рекомендации касаются всех - насчет проведения массовых мероприятий. Безопасность является ключевым приоритетом", - подчеркнул он.
Чиновник уточнил в то же время, что учебные заведения принимают по этому поводу "самостоятельное решение".
"Иногда оно принимается централизованно - на уровне города, общины, целого региона... Но безопасность детей - превыше всего", - отметил министр образования.
Он объяснил также: если у школы есть укрытие, в котором есть возможность провести такое мероприятие, его можно проводить там.
"Если школа находится в регионе достаточно удаленном от линии боевого столкновения и от государства-террориста, и мы можем успеть среагировать и спуститься в укрытие в случае тревоги - тогда мы можем проводить мероприятие на открытых площадях, традиционно. Так, как оно проводится всегда", - подытожил чиновник.
Напомним, ранее мы рассказывали, что меняется для выпускников-отличников в этом году и будут ли вручать детям медали.
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