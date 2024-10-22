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Последний болид "Формулы-1" от Ferrari Шумахера выставили на продажу

Вторник 22 октября 2024 13:03
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Последний болид "Формулы-1" от Ferrari Шумахера выставили на продажу Фото: Ferrari Шумахера выставили на продажу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На аукцион выставили последний гоночный болид "Формулы-1" от Ferrari Михаэля Шумахера. Именно на этом спортивном авто легендарный гонщик последний раз выступил как действующий пилот.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RM Sotheby's.

Аукцион, в рамках которого любой желающий сможет купить автомобиль, проведет в ноябре Sotheby's. Этот болид был разработан специально для сезона 2006 года. При этом уже в следующем году спорткар пилотировал другой легендарный автогонщик Кими Райкконен.

В 2006 году за рулем Ferrari 248 Михаэль Шумахер выиграл пять Гран-при, завоевал три вторых места, а также обеспечил себе четыре самых быстрых круга. Кроме того, пилотируя спорткар, Шумахер занял первое место на Гран-при Германии того же года. Но победа стала последней для спортсмена на родине. При этом немец уступил чемпионский титул Фернандо Алонсо, который представлял Renault. Этот болид стал 66-й машиной в карьере "Шуми".

Последний болид &quot;Формулы-1&quot; от Ferrari Шумахера выставили на продажу

Считается, что этот болид стал первым в формульной карьере знаменитого финского гонщика Кими Райкконена. До конца 2007 года машину сняли с соревнований, после чего продали неназванному коллекционеру. С тех пор автомобиль находился в одних руках. За это время болид несколько раз выводили на трек для приватных заездов на фирменной трассе Ferrari. В открытых продажах Ferrari 248 Шумахера появится в ноябре впервые.

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Ferrari Формула-1 шумахер Автомобильное движение
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