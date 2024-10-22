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Останній болід Формули-1 від Ferrari Шумахера виставили на продаж

Вівторок 22 жовтня 2024 13:03
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Останній болід Формули-1 від Ferrari Шумахера виставили на продаж Фото: Ferrari Шумахера виставили на продаж (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

На аукціон виставили останній гоночний болід Формули-1 від Ferrari Міхаеля Шумахера. Саме на цьому спортивному авто легендарний гонщик останній раз виступив, як діючий пілот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RM Sotheby's.

Аукціон, у рамках якого будь-який бажаючий зможе купити автомобіль, проведе у листопаді Sotheby's. Цей болід розробили спеціально для сезону 2006 року. При цьому вже наступного року спорткар пілотував інший легендарний автогонщик Кімі Райкконен.

У 2006 році за кермом Ferrari 248 Міхаель Шумахер виграв п'ять Гран-прі, завоював три другі місця, а також забезпечив собі чотири найшвидші кола. Крім того, пілотуючи спорткар, Шумахер посів перше місце на Гран-прі Німеччині того ж року. Та перемога стала останньою для спортсмена на батьківщині. При цьому німець поступився чемпіонським титулом Фернандо Алонсо, який представляв Renault. Цей болід став 66-ою машиною в кар'єрі "Шумі".

Останній болід Формули-1 від Ferrari Шумахера виставили на продаж

Вважається, що цей болід став першим у формульній кар'єрі знаменитого фінського гонщика Кімі Райкконена. До кінця 2007 року машину зняли із змагань, після чого продали неназваному колекціонеру. З того часу автомобіль знаходився в одних руках. За цей час болід кілька разів виводили на трек для приватних заїздів на фірмовій трасі Ferrari. У відкритому продажу Ferrari 248 Шумахера з'явиться у листопаді вперше.

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Ferrari Формула-1 шумахер Автомобільний рух
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