Последний бастион. Готова ли РФ взорвать "Крымский титан": угрозы и последствия

Российские оккупанты заминировали завод "Крымский титан". Украинская сторона считает, что таким образом они перестрахуются на случай активного продвижения Сил обороны на юг.

О новых угрозах, условиях, при которых Россия решится на подрыв, и может ли такой сценарий помешать освобождению полуострова, - в материале РБК-Украина.

Что это за завод

Завод расположен в северной части полуострова на Перекопском перешейке на побережье Сиваша. Он занимает площадь почти 48 квадратных километров. Это больше чем такие областные центры, как Ужгород и Луцк.

Предприятие является крупнейшим производителем диоксида титана в Восточной Европе. Кроме этого, там выпускают железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло и железный купорос.

Фото: завод "Крымский титан" находится в оккупированном Армянске (google.com/maps)

До недавнего времени завод принадлежал Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа. После захвата Крыма сменил регистрацию с Армянска на Киев и был переименован в Ukrainian Chemical Products. В 2021 году все активы были проданы россиянам.

По некоторым данным, на сегодня работает только цех, выпускающий азотные удобрения. В их производстве используется высокотоксичный аммиак. Четкого понимания того, насколько масштабными могут быть последствия при взрыве и утечки аммиака, пока нет.

Украина говорит об угрозе

Об угрозе техногенной катастрофы на полуострове в начале июня сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Со ссылкой на силы сопротивления он отметил, что россияне завезли на завод взрывчатку и минируют территорию.

"Возможный взрыв повлечет за собой выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ, что приведет к смертельной опасности людей и окружающей среды. Пострадают жители АР Крым и как минимум еще семи областей Украины, а также Турция и сама страна-агрессор", - добавил он и призвал сохранять спокойствие и следить за объявлениями военной администрации.

Через несколько дней россияне подорвали Каховскую ГЭС, и стало очевидно, что противник может далеко зайти в своем техногенном терроре. Украинская военная разведка обратила внимание на подготовку к эвакуации из захваченного Армянска. Оккупанты намерены вывезти свою администрацию и местное население.

Как подчеркивают в ГУР, из-за подрыва дамбы и последовавшего обмеления Северо-Крымского канала производственные процессы на заводе нарушены и находятся на критическом уровне.

"Возобновить работу в минимально надлежащем режиме россияне считают невозможным. На территории временно оккупированного Армянска циркулирует информация о возможной остановке "Крымского титана", - отметили в разведке.

Фото: представитель ГУР Андрей Юсов назвал три сценария развития событий на "Крымском титане" (suspilne media)

Одновременно инженерные подразделения заминировали рабочие цеха, а также заложили взрывчатку на заводской и прилегающей территории. Представитель военной разведки Андрей Юсов называл три возможных сценария.

Первый - это демонстративный шантаж, как на Запорожской АЭС и других объектах. Второй - выведение завода из строя в случае бегства из Армянска, а третий - полномасштабный теракт как в случае с Каховской ГЭС. Все варианты отрабатываются, и Украина готова к любому развитию событий, заверил Юсов.

Какие могут быть последствия

По данным ГУР, на холодильном оборудовании используется около 200 тонн технологического аммиака. Поэтому возможный подрыв повлечет ужасные последствия. В частности, аммиачное облако накроет ближайшие районы всего через полчаса. И в первую очередь под угрозой окажутся захваченный Армянск, Красноперекопский район и юг Херсонской области.

Руководительница Объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что фиксируется завоз новых партий взрывчатки на "Крымский титан", а также выезд гражданских из Армянска, наученных опытом химических выбросов в 2018 году.

"Вполне вероятно, это еще одно звено в цепи техногенных шантажей, которые использует враг", - рассказала она на сегодняшнем брифинге.

По ее словам, в случае подрыва зона поражения может достичь Румынии, Молдовы и Турции, и этот факт должен беспокоить их руководство и усилить международное давление на Россию.

Профессор кафедры экологии Киево-Могилянской Академии Евгений Хлобыстов говорит, что при подрыве цеха по производству удобрений прежде всего пострадают сотрудники, а жители Армянска и Красноперекопска почувствуют запах, похожий на нашатырный спирт. Но глобальной катастрофы не будет, поскольку аммиак быстро растворяется в воздухе, заявил он в эфире "Радио Крым. Реалии".

Многое будет зависеть от ветра в момент катастрофы, есть вероятность, что аммиачное облако пойдет в направлении Сиваша и дальше на оккупированные территорию. Но говорить о масштабной смертельной угрозе не приходится. Хотя опасность для экологии, по крайней мере в районе Сиваша, серьезная. Облако в этом районе и кислотные дожди могут уничтожить его флору и фауну, добавил эколог.

Может ли Россия решиться на подрыв

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко называет угрозу подрыва "Крымского титана" реальной. И она может быть элементом стратегии, направленной на отражение возможного наступления Вооруженных сил Украины.

"Кроме того, что они противодействуют нам на Запорожском направлении, россияне увлеклись организацией обороны Олешек, южной части Херсонской области и так далее, то есть они фактически усиливают оборону Крыма. Видно, что они очень боятся того, что ВСУ скоро появятся возле полуострова", - отметил он в беседе с РБК-Украина.

Поэтому на первом этапе может быть шантаж, на втором - при приближении украинских войск к Крыму обвинить их в попадание в опасный объект и спровоцировать выброс опасных веществ.

"Это не такая опасность, как с ЗАЭС, в смысле загрязнения и негативных последствий. Несколько лет назад на заводе уже была авария. Тогда Украина предлагала помощь - оккупационные власти отказались. Для России самое важное в Крыму - это военная база в Севастополе, "город русской славы", как они его называют. На остальное им в принципе плевать", - считает он.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что оккупанты не будут спешить с подрывом завода. Поскольку сам Крым рассматривается как последний бастион, куда будет отступать южная группировка с материковой Украины.

По его словам, противник строит оборону по трапеции Армянск, Медведевка, Джанкой и Красноперекопск, и "Крымский титан" находится фактически на одной из ее вершин.

Фото: россияне строят оборону Крыма в трапеции Армянск, Медведевка, Джанкой и Красноперекопск (google.com/maps)

"Второй момент. Сейчас Россия располагает свои подразделения на юге Украины так, чтобы у них были комфортные возможности для бегства, - в пределах Васильевки, Токмака, Мелитополя, Джанкоя и Армянска. Все это указывает на то, что южную группировку россиян так или иначе планируют выводить на полуостров с основными линиями обороны в северной части", - заявил он в комментарии РБК-Украина.

Поэтому в ближайшее время противник 100% не будет подрывать "Крымский титан". С другой стороны, если будет прорвана линия на административной границе, не исключено, что он попытается таким образом остановить наше наступление.

Замедлить освобождение Крыма?

Александр Коваленко подчеркивает, что при таком развитии событий оккупанты не способны остановить продвижение Сил обороны Украины. Разве что только замедлить.

"Но они этого не будут делать, пока не начнут выходить из Крыма. Попросту нет смысла, пока будет продолжаться оборона в северной его части. Это будет экологическая катастрофа, теракт уровня Каховской ГЭС… в первую очередь - угроза для гражданских. Но что касается военных, то из-за свойства аммиака быстро оседать, максимум на что могут рассчитывать россияне - выиграть время для побега", - отметил он.

Если оккупанты все-таки решатся на подрыв, то это еще и будет актом отчаяния, говорит Александр Мусиенко.

"Мне кажется, что как только украинские войска приблизятся к Крыму, не стоит исключать каких-то действий со стороны спецназа по проведению операции конкретно на "Крымском титане", чтобы вернуть его под контроль и не допустить разного рода химических катастроф", - добавил эксперт.

Что делать при химической опасности

Херсонская ОВА в этом месяце подготовила инфографику на случай химической катастрофы. Если она произойдет, то в первую очередь нужно не паниковать, собраться и следовать четким инструкциям.

Алгоритм действий:

надеть средство индивидуальной защиты

покинуть зону химического загрязнения (если нет возможности, то нужно оставаться в помещении)

выключить свет и газ

быстро собрать документы, ценности, лекарства, продукты, воду в герметичный чемодан и подготовиться к эвакуации

следить за сообщениями властей

выходить из зоны заражения перпендикулярно направлению ветра

не заходить в туннели и овраги (в низинах оседают опасные вещества)

выйдя из зоны заражения по возможности принять душ и сменить одежду

Полный список действий представлен ниже.

Фото: алгоритм действий при химической катастрофе

Фото: алгоритм действий при химической катастрофе

Что было в 2018 году

В августе 2018 года на заводе "Крымском титане" произошел выброс химических веществ. В результате пострадали Армянск и близлежащие населенные пункты, в том числе Красноперекопск.

По данным украинской стороны, российские военные проводили стрельбы возле хранилищ отходов химического производства титанового и содового заводов. И в эти объекты попали снаряды. Оккупационные власти заявили, что якобы из-за жары началось испарение из кислотонакопителя.

В сентябре загрязнение воздуха и почвы фиксировали в Херсонской области, нескольких украинских пограничников в районе админграницы госпитализировали с отравлением. Жители Армянска и ближайших сел жаловались на плохое самочувствие. Оккупационная администрация отменила режим чрезвычайной ситуации в конце месяца.