Останній бастіон. Чи готова РФ підірвати "Кримський титан": загрози та наслідки

Російські окупанти замінували завод "Кримський титан". Українська сторона вважає, що таким чином вони перестраховуються на випадок активного просування Сил оборони на південь.

Про нові загрози, умови, за яких Росія зважиться на підрив, і чи може такий сценарій завадити звільненню півострова, - у матеріалі РБК-Україна.

Що це за завод

Завод розташований у північній частині півострова на Перекопському перешийку на узбережжі Сиваша. Він займає площу майже 48 квадратних кілометрів. Це більше, ніж такі обласні центри, як Ужгород та Луцьк.

Підприємство є найбільшим виробником діоксиду титану у Східній Європі. Крім цього, там випускають залізоокисний пігмент, мінеральні добрива, сірчану кислоту, сульфат алюмінію, рідке натрієве скло та залізний купорос.

Фото: завод "Кримський титан" знаходиться в окупованому Армянську (google.com/maps)

Донедавна завод належав Group DF бізнесмена Дмитра Фірташа. Після захоплення Криму змінив реєстрацію з Армянська на Київ та був перейменований на Ukrainian Chemical Products. У 2021 році всі активи були продані росіянам.

За деякими даними, на сьогодні працює лише цех, який випускає азотні добрива. У їхньому виробництві використовується високотоксичний аміак. Чіткого розуміння того, наскільки масштабними можуть бути наслідки під час вибуху та витоку аміаку, поки немає.

Україна каже про загрозу

Про загрозу техногенної катастрофи на півострові на початку червня повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. З посиланням на сили опору він зазначив, що росіяни завезли на завод вибухівку та мінують територію.

"Можливий вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин, що призведе до смертельної небезпеки людей та навколишнього середовища. Постраждають жителі АР Крим і як мінімум ще сімох областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор", - додав він і закликав зберігати спокій та стежити за оголошеннями військової адміністрації.

За кілька днів росіяни підірвали Каховську ГЕС, і стало очевидним, що противник може далеко зайти у своєму техногенному терорі. Українська військова розвідка звернула увагу на підготовку до евакуації із захопленого Армянська. Окупанти мають намір вивезти свою адміністрацію та місцеве населення.

Як підкреслюють у ГУР, через підрив дамби та обмілення Північно-Кримського каналу виробничі процеси на заводі порушені і знаходяться на критичному рівні.

"Відновити роботу в мінімально належному режимі росіяни вважають за неможливе. На території тимчасово окупованого Армянська циркулює інформація про можливу зупинку "Кримського титану", - зазначили у розвідці.

Фото: представник ГУР Андрій Юсов назвав три сценарії розвитку подій на "Кримському титані" (suspilne media)

Одночасно інженерні підрозділи замінували робочі цехи, а також заклали вибухівку на заводській та прилеглій території. Представник військової розвідки Андрій Юсов називав три можливі сценарії.

Перший - це демонстративний шантаж, як на Запорізькій АЕС та інших об'єктах. Другий - виведення заводу з ладу у разі втечі з Армянська, а третій - повномасштабний теракт як у випадку з Каховською ГЕС. Усі варіанти відпрацьовуються і Україна готова до будь-якого розвитку подій, запевнив Юсов.

Які можуть бути наслідки

За даними ГУР, на холодильному устаткуванні використовують близько 200 тонн технологічного аміаку. Тому можливий підрив спричинить жахливі наслідки. Зокрема, аміачна хмара накриє найближчі райони лише за півгодини. І насамперед під загрозою опиняться захоплений Армянськ, Красноперекопський район та південь Херсонської області.

Керівниця Об'єднаного прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що фіксується завезення нових партій вибухівки на "Кримський титан", а також виїзд цивільних із Армянська, навчених досвідом хімічних викидів у 2018 році.

"Цілком ймовірно, це ще одна ланка в ланцюзі техногенних шантажів, які використовує ворог", - розповіла вона на сьогоднішньому брифінгу.

За її словами, у разі підриву зона ураження може досягти Румунії, Молдови та Туреччини, і цей факт має турбувати їхнє керівництво та посилити міжнародний тиск на Росію.

Професор кафедри екології Києво-Могилянської Академії Євген Хлобистов каже, що під час підриву цеху з виробництва добрив насамперед постраждають співробітники, а жителі Армяньска та Красноперекопська відчують запах, схожий на нашатирний спирт. Але глобальної катастрофи не буде, оскільки аміак швидко розчиняється у повітрі, заявив він в ефірі "Радіо Крим. Реалії".

Багато залежатиме від вітру в момент катастрофи, є ймовірність, що аміачна хмара піде у напрямку Сиваша і далі на окуповану територію. Але говорити про масштабну смертельну загрозу не доводиться. Хоча небезпека для екології принаймні в районі Сиваша серйозна. Хмара у цьому районі та кислотні дощі можуть знищити його флору та фауну, додав еколог.

Чи може Росія зважитися на підрив

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко називає загрозу підриву "Кримського титану" реальною. І вона може бути елементом стратегії, яка спрямована на відбиття можливого наступу Збройних сил України.

"Крім того, що вони протидіють нам на Запорізькому напрямку, росіяни захопилися організацією оборони Олешок, південної частини Херсонської області і так далі, тобто вони фактично посилюють оборону Криму. Видно, що вони дуже бояться того, що ЗСУ скоро з'являться біля півострова", - зазначив він у розмові з РБК-Україна.

Тому на першому етапі може бути шантаж, на другому - при наближенні українських військ до Криму звинуватити їх у влучанні в небезпечний об'єкт та спровокувати викид небезпечних речовин.

"Це не така небезпека, як із ЗАЕС, у сенсі забруднення та негативних наслідків. Кілька років тому на заводі вже була аварія. Тоді Україна пропонувала допомогу - окупаційна влада відмовилася. Для Росії найважливіше в Криму - це військова база в Севастополі, "город русской славы", як вони його називають. На інше їм у принципі начхати", - вважає він.

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що окупанти не поспішатимуть із підривом заводу. Оскільки сам Крим розглядається як останній бастіон, куди відступатиме південне угруповання з материкової України.

За його словами, противник будує оборону за трапецією Армянськ, Медведівка, Джанкой та Красноперекопськ, і "Кримський титан" знаходиться фактично на одній із її вершин.

Фото: росіяни будують оборону Криму в трапеції Армянськ, Медведівка, Джанкой та Красноперекопськ ( google.com/maps)

"Другий момент. Зараз Росія розміщує свої підрозділи на півдні України так, щоб у них були комфортні можливості для втечі, - в межах Василівки, Токмака, Мелітополя, Джанкоя та Армянська. Все це вказує на те, що південне угруповання росіян так чи інакше планують виводити на півострів з основними лініями оборони у північній частині", - заявив він у коментарі РБК-Україна.

Тому найближчим часом противник 100% не підриватиме "Кримський титан". З іншого боку, якщо буде прорвано лінію на адміністративному кордоні, не виключено, що він спробує таким чином зупинити наш наступ.

Уповільнити визволення Криму?

Олександр Коваленко наголошує, що за такого розвитку подій окупанти не здатні зупинити просування Сил оборони України. Хіба що сповільнити.

"Але вони цього не робитимуть, доки не почнуть виходити з Криму. Просто немає сенсу, доки триватиме оборона у північній його частині. Це буде екологічна катастрофа, теракт рівня Каховської ГЕС… насамперед - загроза для цивільних. Але щодо військових, то через властивість аміаку швидко осідати, максимум, на що можуть розраховувати росіяни - виграти час для втечі", - зазначив він.

Якщо окупанти таки наважаться на підрив, то це ще й буде актом розпачу, каже Олександр Мусієнко.

"Мені здається, що як тільки українські війська наблизяться до Криму, не варто виключати якихось дій з боку спецназу щодо проведення операції конкретно на "Кримському титані", щоб повернути його під контроль і не допустити різного роду хімічних катастроф", - додав експерт .

Що робити при хімічній небезпеці

Херсонська ОВА цього місяця підготувала інфографіку на випадок хімічної катастрофи. Якщо вона станеться, то в першу чергу треба не панікувати, зібратися і дотримуватися чітких інструкцій.

Алгоритм дій:

одягнути засоби індивідуального захисту

залишити зону хімічного забруднення (якщо немає можливості, треба залишатися в приміщенні)

вимкнути світло та газ

швидко зібрати документи, цінності, ліки, продукти, воду до герметичної валізи та підготуватися до евакуації

стежити за повідомленнями влади

виходити із зони зараження перпендикулярно напрямку вітру

не заходити в тунелі та яри (у низинах осідають небезпечні речовини)

вийшовши із зони зараження за можливості прийняти душ і змінити одяг

Повний перелік дій наведено нижче.

Фото: алгоритм дій за хімічної катастрофи

Фото: алгоритм дій за хімічної катастрофи

Що було у 2018 році

У серпні 2018 року на заводі "Кримський титан" стався викид хімічних речовин. В результаті постраждали Армянськ та прилеглі населені пункти, у тому числі Красноперекопськ.

За даними української сторони, російські військові проводили стрільби біля сховищ відходів хімічного виробництва титанового та содового заводів. І в ці об'єкти влучили снаряди. Окупаційна влада заявила, що нібито через спеку почалося випаровування з кислотонакопичувача.

У вересні забруднення повітря та ґрунту фіксували у Херсонській області, кількох українських прикордонників у районі адмінкордону госпіталізували з отруєнням. Жителі Армянська та найближчих сіл скаржилися на погане самопочуття. Окупаційна адміністрація скасувала режим надзвичайної ситуації наприкінці місяця.