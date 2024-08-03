За последние три месяца РФ понесла наибольшие потери на фронте, - британская разведка

Как отмечает разведка, среднесуточные потери россиян (убитыми и ранеными) за последние два месяца упали с более чем 1262 в день в мае до 1140 в июле.

"Несмотря на это сокращение, последние три месяца были самыми дорогими для российских сил с февраля 2022 года, согласно отчету украинского Генштаба", - говорится в сводке.

В Британии считают, что снижение среднесуточного показателя, вероятно, свидетельствует об укреплении позиций российских войск в Харьковском направлении. Наступление оккупантов на этом направлении усилило давление на линию фронта. Однако эффективная украинская оборона и отсутствие российской подготовки уменьшают способность РФ использовать любые тактические успехи для более широких оперативных достижений.

"Уровень потерь России, вероятно, будет продолжать превышать 1000 человек в день в течение августа 2024 года, поскольку Россия продолжает наступательные операции по всей линии фронта от Харькова на севере до Работино на юге Украины", - отмечают разведчики.