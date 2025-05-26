Последние атаки на Украину доказывают, что РФ не заинтересована в мире, - премьер Дании

Атаки РФ на Украину

Массированные удары России по Украине продолжаются уже третью ночь подряд. Враг запускает рекордное количество дронов и применяет ракеты, покрывая ударами территорию от севера до юга. При этом агрессор наращивает производство вооружения и имеет несколько целей.

В частности, в ночь на 24 мая, Россия нанесла комбинированный удар по Киеву, применив одновременно баллистические ракеты и дроны. Тогда по Украине было выпущено 14 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 и 250 ударных БпЛА. ПВО уничтожила шесть ракет и обезвредила 245 дронов.

Также в ночь на 25 мая россияне атаковали 13 областей Украины. Тогда оккупанты использовали десятки баллистических и крылатых ракет, а также около 300 беспилотников.

А в ночь на 26 мая Россия запустила по территории Украины рекордное количество ударных дронов и крылатые ракеты.

Подробнее о том, что стоит за этими атаками и какими темпами враг может дальше массированно атаковать - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.