ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Не залишилось хворих. В Ужгороді закривають COVID-відділення міської лікарні

Новость на русском →
Ужгород, Четвер 27 травня 2021 23:07
Не залишилось хворих. В Ужгороді закривають COVID-відділення міської лікарні Фото: зі 190 ліжок, відведених для лікування хворих на коронавірус, зайняті лише 10(kyivcity.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

В Ужгородській міській клінічній лікарні з червня планують закрити відділення для лікування хворих на коронавірус. Це пов’язано з суттєвим зниженням кількості пацієнтів.

Про це йдеться на сайті Ужгородської міської ради.

Директор лікарні Іван Курах повідомив, що ситуація з коронавірусом стабілізувалася. Зокрема, кількість хворих зменшилася.

Курах розповів, що зі 190 ліжок, відведених для лікування хворих на коронавірус, зайняті лише 10. Реаніматологи, які працювали у COVID-відділенні, працюватимуть у відділенні невідкладної допомоги, а перепрофільовані відділення повернуться до звичної роботи. Але за необхідності відділення планують знову відкрити.

Водночас мешканців міста закликали дотримуватися протиепідемічних заходів та обов'язково вакцинуватися від коронавірусу.

Нагадаємо, імунолог, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики при МОЗ Федір Лапій заявив, що в Україні в літній період очікується зниження захворюваності на COVID-19 аж до осені..

Також міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що в Україні планують пом'якшити карантин. Зокрема, планують зняти обмеження за часом для закладів і пустити іноземців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Ужгород Коронавірус
NEWS
Білий дім повідомив РФ, що США не повернуться в договір з відкритого неба
Білий дім повідомив РФ, що США не повернуться в договір з відкритого неба
DAILY
Нерівний союз. Що відбувається в ОПЗЖ після удару по Медведчуку
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нерівний союз. Що відбувається в ОПЗЖ після удару по Медведчуку