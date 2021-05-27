ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Не осталось больных. В Ужгороде закрывают COVID-отделение городской больницы

Новина українською →
Ужгород, Четверг 27 мая 2021 23:07
Не осталось больных. В Ужгороде закрывают COVID-отделение городской больницы Фото: из 190 коек, отведенных для лечения больных коронавирусом, заняты лишь 10 (kyivcity.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

В Ужгородской городской клинической больнице с июня планируют закрыть отделение для лечения больных коронавирусом. Это связано с существенным снижением количества пациентов.

Об этом говорится на сайте Ужгородского городского совета.

Директор больницы Иван Курах сообщил, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась. В частности, количество больных уменьшилось.

Курах рассказал, что из 190 коек, отведенных для лечения больных коронавирусом, заняты лишь 10. Реаниматологи, которые работали в COVID-отделении, будут работать в отделении неотложной помощи, а перепрофилированные отделения вернутся к привычной работе. Но при необходимости отделение планируют снова открыть.

В то же время жителей города призвали соблюдать противоэпидемические меры и обязательно вакцинироваться от коронавируса.

Напомним, иммунолог, председатель Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике при МЗ Федор Лапий заявил, что в Украине в летний период ожидается снижение заболеваемости на COVID-19 вплоть до осени..

Также министр культуры Александр Ткаченко заявил, что в Украине планируют смягчить карантин. В частности, планируют снять ограничения по времени для заведений и пустить иностранцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Ужгород Коронавирус
NEWS
Белый дом уведомил РФ, что США не вернутся в Договор по открытому небу
Белый дом уведомил РФ, что США не вернутся в Договор по открытому небу
DAILY
Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Неравный союз. Что происходит в ОПЗЖ после удара по Медведчуку