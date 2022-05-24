Віспа мавп Україні не загрожує: у МОЗ пояснили чому

За його словами, зараз у світі зареєстровано 258 випадків, це 171 підтверджений і 87 підозрілих.

"Вірус дійсно стабільний, тому він не так швидко мутує, як, наприклад, коронавірус, і протягом досить легке. Набагато легше віспа. Ми зараз знаходимося на етапі готовності і на етапі моніторингу цієї ситуації", - заявив Кузін.

Він підкреслив, що на сьогодні випадків інфікування мавпячою віспою в Україні немає.

"Щоб інфікуватися потрібен тривалий близький контакт з хворою людиною", - заявив Кузін, додавши, що якщо українець інфікується вірусом на території ЄС, він буде перебувати там до моменту повного одужання.