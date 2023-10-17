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Осрамила букмекеров. Снигур выбила вторую ракетку Бельгии на старте Transylvania Open

Клуж-Напока, Вторник 17 октября 2023 14:33
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Осрамила букмекеров. Снигур выбила вторую ракетку Бельгии на старте Transylvania Open Фото: Дарья Снигур подготовила сенсацию в Румынии (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Анастасия Соболева и Дарья Снигур по-разному провели первый круг турнира в румынском Клуж-Напоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Transylvania Open, 1-й раунд

Бондар – Соболева – 2:1 (5:7, 6:2, 6:3)

Миннен – Снигур – 0:2 (3:6, 2:6)

Соболева уступила венгерке Бондарь в трех сетах. 19-летняя днепровка в середине стартовой партии успела дважды обменяться брейками с соперницей. Но самое интересное приберегла на концовку. При счете 6:5 в свою пользу украинская теннисистка еще раз взяла подачу Бондар и вышла вперед.

Впрочем, на этом Фортуна отвернулась от Соболевой. Она в двух последующих сетах смогла взять всего 5 геймов и пропустила во второй раунд соревнований более опытную соперницу. Залогом успеха венгерской теннисистки стала активная игра на подачах украинки (6 брейков).

Зато Снигур с бельгийкой Миннен начала с обмена брейками. Дальше соперницы играли на равных, но в пятом гейме украинка еще раз набрала очко на подаче Миннена. А в девятом гейме Снигур вообще оформила брейк "под ноль" и закрыла сет за 36 минут.

Еще короче оказалась вторая партия. С брейком украинская теннисистка быстро создала гандикап (3:1) и начала играть с учетом счета. Еще два набранных на подачах бельгийки позволили пункта позволили Снигур оформить путевку в следующий раунд соревнований.

Перед поединком фаворитом считалась третья сеянная на турнире Миннен. Коэффициент на ее победу составлял всего 1,25. В то же время кэф на победу молодой украинки был значительно выше (4,60).

К слову, украинка Стародубцева обновила персональный рекорд в рейтинге WTA.

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