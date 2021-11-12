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Катар виконуватиме функції дипломатичного представника США в Афганістані, - Блінкен

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П'ятниця 12 листопада 2021 18:52
Катар виконуватиме функції дипломатичного представника США в Афганістані, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 12 листопада, Сполучені Штати і Катар підписали угоду про те, що Катар представлятиме дипломатичні інтереси США в Афганістані. Таке рішення є важливим сигналом про можливе майбутнє прямої взаємодії між Вашингтоном і "Талібаном" після двох десятиліть війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і його Катарський колега Мухаммед бін Абдулрахман Аль Тані підписали угоду про те, що Катар стане "державою, яка захищає" США в Афганістані, на церемонії в Держдепартаменті після проведення переговорів.

"Катар створить у своєму посольстві в Афганістані відділ за інтересами США, який буде надавати певні консульські послуги і стежити за станом і безпекою американських дипломатичних об'єктів в Афганістані", - сказав Блінкен.

Згідно з новою угодою, яка набирає чинності 31 Грудня, Катар виділить певний персонал зі свого посольства в Афганістані в секцію інтересів США і буде тісно координувати свої дії з Держдепартаментом США і американською місією в Досі.

Високопоставлений представник Держдепартаменту заявив, що Сполучені Штати також продовжать взаємодію з політичним офісом "Талібану" в столиці Катару Досі.

Консульська допомога може включати прийом заяв на видачу паспортів, Нотаріальні послуги з оформлення документів, надання інформації та допомогу в надзвичайних ситуаціях, сказав американський чиновник на умовах анонімності.

"Механізм захисту влади передбачає, що Катар сприятиме будь-якій офіційній комунікації між США і Афганістаном", - сказав він.

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Катар Сполучені Штати Америки Афганистан
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