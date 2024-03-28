Особенно сложная задача. Украина спасла из оккупации еще 3 детей с семьями

По его словам, на этот раз для организации это была "особо сложная задача".

Истории спасенных детей

14-летнего сына Михаила Надежда во время обысков, которые устраивали российские интервенты, прятала под одеялом и говорила, что мальчик болеет. Впоследствии оккупанты устроили его в Юнармию, где захватчики учили детей управлять дронами, пользоваться оружием, научить делать доносы.

"В оккупации Надежда потеряла мужа, старшая дочь уехала с семьей в Болгарию. Собиралась и она с сыном, но заболела свекровь - осталась ухаживать. Чтобы хоть как-то держаться в оккупации, много рисовала. Но потом все рисунки, которые касались Украины, пришлось сжечь", - говорится в публикации.

Другая женщина, Марина, рассказала, как трудно было выжить в оккупации с детьми в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ в Украину. Первое время ее 11-летний сын Артур еще ходил гулять с ребятами на улицу, но после минометных обстрелов больше этого не делал.

Интервенты рассказывали детям в школе бред, что Украины якобы уже нет, а Киев - это "российский" город. Учащимся приходилось учиться под наблюдением вооруженных военных захватчиков.

"И также учили детей доносить на родителей о том, что они говорят о так называемой "СВО"", - говорится в материале.

Руководитель БО отметил, что этим детям вместе с родителями удалось помочь выехать безопасно на свободную от интервентов территорию Украины. Он добавил, что на сегодняшний день это уже 276 детей, которых организация Save Ukraine вернула из России и временно захваченных украинских территорий.

Депортация украинских детей в РФ

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия на постоянной основе депортирует украинских детей в оккупированные территории, а также в Беларусь и отдаленные районы РФ.

Депортация украинских детей стала поводом к тому, что в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченную по правам ребенка в РФ Марию Львову-Белову из-за незаконной депортации украинских детей.

Украине удается возвращать депортированных детей из РФ обратно, но этот процесс достаточно труден. Так, ранее сообщалось, что 20 марта на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще двоих детей.