Особый акцент - на перехватчиках: Зеленский провел совещание по производству дронов

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по разработкам, производству и закупкам дронов. Завтра, 22 июля, правительство должно принять соответствующие решения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Работают вместе чиновники, СНБО, Вооруженные силы Украины, команда Офиса. Проанализировали все направления относительно необходимых дронов, и особый акцент - на дронах-перехватчиках. Были доклады по каждой действительно эффективной разработке, будем максимально контрактовать. Завтра чиновники должны принять соответствующие решения", - сообщил Зеленский.
По его словам, заявленные объемы поставок дронов для Сил обороны Украины обеспечат укрепление защиты наших позиций на фронте и нормальной жизни в городах и селах.
"Ответственность за выполнение контрактов - персональная. Работаем также над масштабированием наших дипстрайков. Спасибо всем, кто помогает", - добавил президент.
Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, Украина в этом году планирует изготовить сотни тысяч дронов-перехватчиков, ведь количество сбитых российских "Шахедов" неуклонно будет расти.
Перед этим главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил улучшить противовоздушную оборону. В частности, речь идет и о дронах-перехватчиках.
Такое поручение генерал дал на фоне массированных атак дронов на Киев и другие украинские города.
Президент также рассказывал, что украинские воины продолжают использовать дроны-перехватчики для уничтожения "Шахедов". Только за неделю были сбиты сотни вражеских целей.
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