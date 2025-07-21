Особый акцент - на перехватчиках: Зеленский провел совещание по производству дронов

"Работают вместе чиновники, СНБО, Вооруженные силы Украины, команда Офиса. Проанализировали все направления относительно необходимых дронов, и особый акцент - на дронах-перехватчиках. Были доклады по каждой действительно эффективной разработке, будем максимально контрактовать. Завтра чиновники должны принять соответствующие решения", - сообщил Зеленский.

По его словам, заявленные объемы поставок дронов для Сил обороны Украины обеспечат укрепление защиты наших позиций на фронте и нормальной жизни в городах и селах.

"Ответственность за выполнение контрактов - персональная. Работаем также над масштабированием наших дипстрайков. Спасибо всем, кто помогает", - добавил президент.