Основной удар на Староконстантинов. Как отработала ПВО во время массированного обстрела

Обстрел РФ по Украине

Вечером 11 июля в Киеве и части регионов объявили воздушную тревогу из-за пуска ракеты из Курской области РФ. В Киевской области работала ПВО, на подступах к Киеву силы ПВО сбили вражеский дрон.

Позже 11 июля в Украине была объявлена ​​масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К. Эта тревога стала третьей масштабной по счету.

А ночью уже 12 июля россияне атаковали с воздуха Хмельницкую область. Силы ПВО сбили три вражеских цели.

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