Основной удар на Староконстантинов. Как отработала ПВО во время массированного обстрела

Российские войска атаковали Украину дронами и ракетами Х-101. Основным направлением для удара россияне выбрали Староконстантинов Хмельницкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.
"Вечером 11 июля оккупанты атаковали с самолетов стратегической авиации 5 крылатыми ракетами воздушного базирования типа Х-101 (пуски из Саратовской области), а в течение ночи - 19 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136" и беспилотниками неустановленного типа из районов Приморско-Ахтарск, Курская область", - рассказал он.
Как отметил генерал, основное направление удара - Староконстантинов.
"В результате противовоздушного боя ракеты были сбиты в Хмельницкой, Сумской и Черкасской областях", - добавил Олещук.
Также, по его данным, ПВО сбила 11 "шахедов" и беспилотников неустановленного типа в Николаевской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Херсонской и Сумской областях.
"Остальные восемь беспилотников локационно потеряны. Вероятно, с целью перегрузки противовоздушной обороны враг использует имитаторы ударных БПЛА", - констатировал Олещук.
Вечером 11 июля в Киеве и части регионов объявили воздушную тревогу из-за пуска ракеты из Курской области РФ. В Киевской области работала ПВО, на подступах к Киеву силы ПВО сбили вражеский дрон.
Позже 11 июля в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога. Ее причиной стал взлет российского МиГ-31К. Эта тревога стала третьей масштабной по счету.
А ночью уже 12 июля россияне атаковали с воздуха Хмельницкую область. Силы ПВО сбили три вражеских цели.
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