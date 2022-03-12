Основна частина військ РФ знаходиться в 25 км від центру Києва, - Міноборони Британії

Основна частина російських сухопутних військ зараз знаходиться приблизно в 25 кілометрах від центру Києва. Однак бої на північний захід від української столиці тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Британії в Twitter .

"Елементи великої російської колони на північ від Києва розсіялися. Це, ймовірно, підтримає спробу Росії оточити місто. Це також може бути спробою Росії зменшити свою вразливість перед українськими контратаками, які завдали значної шкоди російським силам", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Міноборони Британії заявляють, що Харків, Чернігів, Суми і Маріуполь залишаються оточеними і продовжують піддаватися інтенсивним російським обстрілам.