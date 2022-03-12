Основная часть войск РФ находится в 25 км от центра Киева, - Минобороны Британии
Основная часть российских сухопутных войск сейчас находится примерно в 25 километрах от центра Киева. Однако бои к северо-западу от украинской столицы продолжаются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Британии в Twitter.
"Элементы большой российской колонны к северу от Киева рассеялись. Это, вероятно, поддержит попытку России окружить город. Это также может быть попыткой России уменьшить свою уязвимость перед украинскими контратаками, которые нанесли значительный урон российским силам", - говорится в сообщении.
При этом в Минобороны Британии заявляют, что Харьков, Чернигов, Сумы и Мариуполь остаются окруженными и продолжают подвергаться интенсивным российским обстрелам.
Война России против Украины продолжается 17-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.