Основная проблема - FPV. Смогут ли мобильные АЗС заменить заправки и при чем здесь курьеры

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Уничтожена инфраструктура: В некоторых прифронтовых общинах разбито 100% стационарных заправок, и бизнес отказывается их восстанавливать.

В некоторых прифронтовых общинах разбито 100% стационарных заправок, и бизнес отказывается их восстанавливать. Ловушка для людей: Мобильные АЗС выглядят выходом, но эксперт предупреждает: в зоне работы FPV-дронов работники станут живыми мишенями.

Мобильные АЗС выглядят выходом, но эксперт предупреждает: в зоне работы FPV-дронов работники станут живыми мишенями. Неожиданная альтернатива: Вместо передвижных заправок эксперт предлагает радикально другой формат - какой именно и при чем здесь доставка, читайте ниже.

Вместо передвижных заправок эксперт предлагает радикально другой формат - какой именно и при чем здесь доставка, читайте ниже. "Сырой" законпроект: Правительство готовит легализацию мобильных заправок, однако эксперт говорит о необходимости серьезных поправок.

Основная проблема мобильных АЗС - летающие FPV

Недавно заместитель министра финансов Светлана Воробей сообщила, что уже есть общины, в том числе в Сумской и Черниговской областях, где разрушены 100% стационарных АЗС. Часть операторов отказывается их восстанавливать, потому что станции повторно становятся целями для российских ударов.

Минфин вместе с налоговиками, местными властями и представителями топливного бизнеса готовит законопроект о передвижных заправочных комплексах. Его цель - легализовать продажу топлива в общинах, где стационарные АЗС были уничтожены или их эксплуатация представляет опасность для людей.

Параллельно к работе в таком формате готовится "Укрнафта". Компания имеет бензовозы небольшой емкости, которые при необходимости можно переоборудовать для работы в качестве мобильных АЗС, а также планирует расширять такой парк. Но, для полноценного использования мобильных АЗК требуются изменения в законодательство.

Как пояснил в комментарии РБК-Украина топливный эксперт, соучредитель группы компаний Prime Дмитрий Леушкин, эффективность такого решения будет зависеть от ситуации с безопасностью в конкретной громаде.

"Основная проблема, например, в Харькове, Запорожье, Сумах, - это летающие FPV, которые управляются оператором. И вот когда мобильная АЗС будет стоять - неважно, где именно, под кустами или в деревьях, - мне интересно, кто же будет работать на этой мобильной АЗС и ждать, когда по ней он прилетит", - сказал он.

Эксперт считает, что законодательный механизм нужно адаптировать к разным уровням опасности. В районах, где FPV-дроны регулярно атакуют гражданских, мобильные АЗС могут быть слишком опасными.

"Если мы говорим о городах, где летают FPV, то там мобильные АЗС невозможно развернуть, потому что нет камикадзе, кто будет на них работать", - отметил Леушкин.

В то же время в менее опасных районах передвижные заправки могут стать быстрым способом восстановить доступ к топливу.

"Если мы говорим о городах, где еще не так опасно и, возможно, там как-нибудь получится сетками закрыться или иным способом защититься, то тогда да, эти мобильные АЗС можно развернуть достаточно быстро", - говорит эксперт.

Альтернатива по опыту доставки: как это может работать

По мнению Леушкина, для территорий с высокой активностью FPV-дронов целесообразнее использовать адресную доставку горючего.

"Если мы говорим о городах, где очень опасно, я не вижу ничего другого, кроме адресной доставки горючего обычными легковыми машинами, ничем не отличающимися от обычных легковых. Чтобы это работало по принципу, например, Glovo", - сказал он.

При этом сам формат мобильной АЗС, по словам эксперта, технически прост: автомобиль с емкостями для горючего и оборудованием для его отпуска.

В отсутствии АЗС есть свои риски и речь не о дефиците топлива

Леушкин не считает, что отсутствие стационарных АЗС будет автоматически означать дефицит топлива. По его словам, если легальный рынок не сможет обеспечить спрос, то его частично заменит стихийная торговля.

"Если нет АЗС, это не значит, что совсем невозможно нигде заправиться. Это будет стихийный рынок. Будут люди ездить, покупать, перепродавать, что-то зарабатывать на этом", - отметил он.

По его мнению, проблема такого сценария заключается в отсутствии контроля: государство не будет знать, кто продает топливо, уплачиваются ли налоги и каково его качество.

Что делать, если операторы откажутся от мобильных АЗС?

Отдельной проблемой Леушкин называет нежелание владельцев разрушенных АЗС возвращаться к работе в опасных районах. Поэтому само по себе предоставление бизнесу возможности использовать мобильные АЗС не гарантирует появления таких точек во всех общинах.

"А если они не захотят этим заниматься, потому что им это будет неинтересно? Это дополнительные расходы, у них люди погибли, они там уже не хотят этим заниматься", - отметил он.

Именно поэтому, считает эксперт, будущий механизм должен быть максимально гибким и учитывать изменение ситуации в сфере безопасности.

"Если прописать в законе, как оно должно быть, а потом опасность будет еще больше нарастать, то нужно законопроект делать такой, который это учитывает. Дроны становятся более дальнобойными, более скоростными, и это может меняться", - пояснил Леушкин.

Он предлагает для таких территорий максимально упростить доступ к работе с топливом - по аналогии с временными правилами, действовавшими во время топливного кризиса в 2022 году.

"Нужно сказать: люди, занимайтесь, кто хочет, обеспечивайте это. Но чтобы вы не были беспризорниками - декларативно сообщили, что занимаетесь этим, платите какие-то деньги, и мы хотя бы знали, кто этим занимается", - отметил он.

Эксперт считает законопроект "достаточно сырым"

Леушкин считает, что нынешняя версия документа еще существенно изменится. По его словам, законопроект в нынешнем виде "достаточно сырой", поскольку авторы, по его мнению, недостаточно учли реалии работы топливного бизнеса в условиях войны.

"Тот законопроект, который я читал, он достаточно сырой. Я считаю, что в него будет внесено достаточно много правок именно со стороны Сергея Корецкого", - сказал соучредитель Prime, указывая на предыдущий опыт премьер-министра.

У Корецкого значительный опыт именно в топливном ритейле: в 2013-2018 годах он возглавлял сеть АЗС WOG, а в 2022-2025 годах руководил "Укрнафтой".