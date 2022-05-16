ru ua
Пн, 16 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ускладнили втечу з окупації. Росіяни випускають маріупольців з міста лише за перепустками

Новость на русском →
Україна, Понеділок 16 травня 2022 18:49
Ускладнили втечу з окупації. Росіяни випускають маріупольців з міста лише за перепустками Фото: Маріуполь (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Самопроголошена влада Маріуполя не випускає людей з міста без перепустки. А отримати її можна в самих окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, окупанти знов анонсують посилення контррозвідних заходів в Маріуполі.

"Для виїзда з міста тепер потрібна перепустка, яку можно отримати в єдиному місці за адресою: вул. Трамвайна,10. Черга щодня до 5 тисяч автівок і рухається дуже повільно", - зазаначив Андрющенко.

Він додав, містяни намагаються вирватись усіма можливими шляхами, але створені росіянами умови все більше і суворіше блокують всі процеси.

Нагадаємо, російські військові не покидають планів щодо штурму маріупольської "Азовсталі". Вони намагаються заблокувати вихід з бункерів.

Українські захисники й далі перебувають на території "Азовсталь" в Маріуполі в повній блокаді під постійним вогнем. У них немає води, їжі, а медикаменти давно закінчилися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
ЄК отримала всі відповіді, готує висновки щодо заявки на вступ України, - Варгелі
DAILY
Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Грабський: Росія не полишила свою стратегічну мету – знищити Україну