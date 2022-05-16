Ускладнили втечу з окупації. Росіяни випускають маріупольців з міста лише за перепустками
Самопроголошена влада Маріуполя не випускає людей з міста без перепустки. А отримати її можна в самих окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
За його словами, окупанти знов анонсують посилення контррозвідних заходів в Маріуполі.
"Для виїзда з міста тепер потрібна перепустка, яку можно отримати в єдиному місці за адресою: вул. Трамвайна,10. Черга щодня до 5 тисяч автівок і рухається дуже повільно", - зазаначив Андрющенко.
Він додав, містяни намагаються вирватись усіма можливими шляхами, але створені росіянами умови все більше і суворіше блокують всі процеси.
Нагадаємо, російські військові не покидають планів щодо штурму маріупольської "Азовсталі". Вони намагаються заблокувати вихід з бункерів.
Українські захисники й далі перебувають на території "Азовсталь" в Маріуполі в повній блокаді під постійним вогнем. У них немає води, їжі, а медикаменти давно закінчилися.