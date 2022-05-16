Ускладнили втечу з окупації. Росіяни випускають маріупольців з міста лише за перепустками

Самопроголошена влада Маріуполя не випускає людей з міста без перепустки. А отримати її можна в самих окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка .

За його словами, окупанти знов анонсують посилення контррозвідних заходів в Маріуполі.

"Для виїзда з міста тепер потрібна перепустка, яку можно отримати в єдиному місці за адресою: вул. Трамвайна,10. Черга щодня до 5 тисяч автівок і рухається дуже повільно", - зазаначив Андрющенко.

Він додав, містяни намагаються вирватись усіма можливими шляхами, але створені росіянами умови все більше і суворіше блокують всі процеси.