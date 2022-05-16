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Рани гнояться, в повітрі запах ацетону, непритомність: медик "Азовсталі" розповів про муки захисників

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Маріуполь, Понеділок 16 травня 2022 08:34
Рани гнояться, в повітрі запах ацетону, непритомність: медик "Азовсталі" розповів про муки захисників Українські захисники з "Азовсталі" потребують термінової допомоги (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українські захисники й далі перебувають на території "Азовсталь" в Маріуполі в повній блокаді під постійним вогнем. У них немає води, їжі, а медикаменти давно закінчилися.

Про це розповів медик із заводу "Азовсталь", повідомляють в мережі.

Ліків давно не залишилося

Військові скаржаться на сильні болі, вони постійно непритомніють, значно втратили у вазі і змушені битися.

"Перебуваючи серед своїх побратимів, давно помічаю появу запаху ацетону, скарги на головний біль і непритомність. Їх постійно нудить, хоча рвати практично нічим. Метоклопромід і ондоцетрон закінчилися вже місяць як тому", - повідомив лікар.

Їжі немає в принципі

У бійців відсутнє нормальне харчування, їм нічого їсти, залишився самий мізер.

"Поранені своєю чергою потребують посиленого харчування, оскільки для нормального загоєння ран потрібно максимально більше білків і вуглеводів, адже тканини немає з чого відновлюватися. А якщо ще взяти до уваги те, що рани гнояться, а на це йде левова частка імунітету і сил, то шанси на одужання незначні", - розповів медик.

За його словами, кожен втратив і стабільно втрачає вагу. Він вже схуд на 20 кг, є ті, які втратили близько 25 кг і при цьому їм доводиться виконувати бойові завдання.

Відсутність нормальної питної води

Рештки води на заводі - з іржею, вона не придатна для вживання.

"Але додає критичність ситуації - відсутність питної води, через те, що в нашій воді дуже багато іржі, хвороботворних бактерій, та й сама жорсткість води велика. Тривале вживання призводить до дисбактеріозу, порушення кислотності шлунка", - повідомив лікар.

І це все при повній відсутності медикаментів і антибіотиків.

"Стійкість духу хлопців, які при цьому на позиціях - не передати словами. Але їхні очі сповнені надії і віри в те, що нас скоро врятують", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше український уряд розробив нову пропозицію про порятунок військових, що знаходяться на території заводу "Азовсталь". Їх планують обміняти на полонених російських солдатів.

При цьому зараз Україна домовляється з РФ про евакуацію 38 тяжкопоранених бійців ЗСУ з "Азовсталі". Це тільки перший етап звільнення українських військових з території заводу.

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