ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

До послаблення карантину в Україні готова лише одна область

Четвер 01 жовтня 2020 11:48
До послаблення карантину в Україні готова лише одна область
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Андрій Козловський

Станом на 1 жовтня до послаблення карантину не готовий Київ та ще 23 області. Відповідає вимогам Міністерства охорони здоров'я лише Кіровоградська область.

Про це свідчать дані відомства.

Таким чином, майже у всіх регіонах України перевищено показник захворюваності на 100 тисяч населення за останні 14 днів.

Найвищий показник захворюваності: у Тернопільській області - 325,6 та у Чернівецькій області - 218,4. У Києві цей критерій становить 158,7, у Кіровоградській області - 19,0.

До послаблення карантину в Україні готова лише одна область

Фото: епідемічна ситуація в областях України (moz.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні за добу, 30 вересня, підтвердили 4069 нових випадків захворювання коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що за словами головного санлікаря країни Віктора Ляшка, причиною зростання захворюваності коронавірусу є нехтування карантинними вимогами.

Крім того, вчора Верховна рада пішла на карантин через спалахи коронавірусу серед нардепів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство карантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся