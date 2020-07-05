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До ослаблення карантину не готові Київ і вісім областей

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У Донецькій області зафіксована висока тижнева динаміка захворюваності - 114,81%

За станом на неділю, 5 липня, Київ і вісім областей не готові до ослаблення карантину. Так, у Донецькій області зафіксована найвища тижнева динаміка захворюваності - 114, 81%.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, не готові до ослаблення карантину:

  • Волинська область
  • Донецька область
  • Закарпатська область
  • Івано-Франківська область,
  • Львівська область
  • Одеська область
  • Рівненська область
  • Чернігівська область
  • Київ.

Регіони не відповідають одному або декільком критеріям.

Нагадаємо, станом на 4 липня Київ і сім областей були не готові до ослаблення карантину.

Зазначимо, що в Україні за добу підтвердили 823 нових випадків COVID-19.

Раніше Віктор Ляшко озвучив головна умова для перемоги України над COVID-19.

Автор: РБК-Україна

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