До ослаблення карантину не готові Київ і вісім областей

У Донецькій області зафіксована висока тижнева динаміка захворюваності - 114,81%
За станом на неділю, 5 липня, Київ і вісім областей не готові до ослаблення карантину. Так, у Донецькій області зафіксована найвища тижнева динаміка захворюваності - 114, 81%.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.
Зокрема, не готові до ослаблення карантину:
Регіони не відповідають одному або декільком критеріям.
Нагадаємо, станом на 4 липня Київ і сім областей були не готові до ослаблення карантину.
Зазначимо, що в Україні за добу підтвердили 823 нових випадків COVID-19.
Раніше Віктор Ляшко озвучив головна умова для перемоги України над COVID-19.
Автор: РБК-Україна