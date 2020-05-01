Ослаблення карантину в Черкасах може призвести до катастрофічних наслідків, - Степанов

Ослаблення карантину у Черкасах може призвести до катастрофічних наслідків. Про це на брифінгу в суботу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, діям місцевої влади буде дана оцінка правоохоронних органів.

"Те, що вчора відбулося у Черкасах. Я маю на увазі рішення міської влади відкрити багато магазинів, торговельні центри, все це може привести до катастрофічних наслідків. Діям міської влади буде дана оцінка, в тому числі правоохоронних органів. Я категорично засуджую такі дії, тому що поставлено під загрозу життя і здоров'я людей", - сказав Степанов.

Нагадаємо, міська влада Черкас значно послабили карантинні обмеження, дозволивши з 1 травня роботу більшості магазинів, а також відвідання парків та зелених зон. По такому ж шляху пішла влада Житомира й Дніпра, починаючи з 1 травня послаблювати карантинні обмеження.

При цьому в МОЗ раніше попередили, що Україна ризикує потрапити під другу хвилю захворювань коронавірусом в разі передчасної відміни карантину.

Як повідомляло РБК-Україна, за останню добу в Україні у 455 людей підтвердили коронавірус, а загальне число заражених наближається до 11 тисяч.