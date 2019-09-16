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Поліція розслідує осквернення пам'ятника жертвам Голокосту у Миколаївській області

Новини » Надзвичайні події    16.09.2019 - 09:59
Поліція розслідує осквернення пам'ятника жертвам Голокосту у Миколаївській області
Фото: пам'ятник жертвам Голокосту (facebook/eduard.dolinsky)

Поліція відкрила два провадження за фактом осквернення пам'ятника жертвам Голокосту

Поліція розпочала два кримінальних провадження за фактом пошкодження пам'ятника жертвам Голокосту у Доманівському районі. Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу України "Осквернення або руйнування братської могили чи могили Невідомого солдата, пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни". А також за ч. 1 ст. 161 "Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

"Поліція звертається до громадян, які можуть володіти корисною для слідства інформацію, яка допоможе у розкритті злочину, із проханням повідомляти до Доманівського відділення Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області", - додали у прес-службі.

РБК-Україна писало, що у селі Богданівка вандали осквернили пам'ятник, який встановлений на місці масового вбивства. Невідомі намалювали на монументі свастику і розмістили записку з погрозами, адресовану президенту Володимиру Зеленському, колишньому міністру транспорту Євгену Червоненко, а також директору Українського єврейського комітету.

У МЗС України заявили, що винні в оскверненні пам'ятника жертвам Голокосту повинні постати перед судом. А посол Ізраїлю в Києві Йоель Ліон закликав український уряд відреагувати на осквернення пам'ятника.

Зазначимо, раніше в окупованому Криму невідомі розбили пам'ятник з іменами загиблих під час Другої світової війни кримських татар.

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