Осквернення алеї Небесної Сотні: поліція затримала підозрюваного

Правоохоронці у Києві затримали підозрюваного в оскверненні алеї Героїв Небесної Сотні. Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Як повідомляється, за хуліганські дії на алеї Героїв Небесної Сотні поліцейські затримали 21-річного студента 3-го курсу одного з вишів столиці. Свої протиправні дії він пояснив тим, що перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини та причини скоєного.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у Кривому Розі затримали зловмисника, який пошкодив пам'ятник жертвам Голокосту. Під час розслідування були опитані свідки події та знято відео з камер відеоспостереження.

Крім того, у Києві на території Національного музею Голодомору-геноциду злочинці осквернили скульптури.

Також у Запоріжжі на Хортиці невідомі зруйнували одну з кам'яних скульптур.