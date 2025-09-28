ua en ru
Воскресенье 28 сентября 2025
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 28 сентября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 28 сентября, будет без дождей. Однако в Украине уже ощущается осенняя прохлада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине облачно с прояснениями. По прогнозу синоптиков, в большинстве регионов без дождей, лишь в северной части страны возможны небольшие осадки.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха днем на западе и севере +9 +14 градусов, а на остальной территории Украины +13 +18 градусов.
Осенняя прохлада, но без дождей: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице Украины сегодня дождей не ожидается, но будет облачно с прояснениями.

Столбики термометров днем покажут +10 +12 градусов, а по области от +9 до +14 градусов.
Осенняя прохлада, но без дождей: прогноз погоды на сегодня

"Бабье лето" в Украине

Синоптик Наталья Диденко объяснила, что по традиции - как синоптической, так и календарной - "бабье лето" чаще всего приходится на октябрь. При этом точно предсказать его начало невозможно.

"Если осенью в течение недели наблюдается солнечная погода с небольшой облачностью, комфортная температура без резких порывов ветра - такой период вполне можно назвать бабьим летом", - рассказала Диденко в интервью РБК-Украина.

