Осенний стиль от Маши Ефросининой: 4 варианта модных "кожанок"

Пятница 14 ноября 2025 07:15
Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Маша Ефросинина показала, как выглядеть стильно и современно этой осенью. Телеведущая продемонстрировала четыре модных варианта кожаных курток - от классики до трендового бомбера, которые идеально подойдут для прохладного сезона.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.

Кожаная куртка с высоким горлом

Этот образ - отличная демонстрация сочетания последних модных тенденций, комфорта и стиля кежуал-шик.

Цвет: куртка выполнена в глубоком, насыщенном бордовом оттенке, который выглядит дорого и является прекрасной альтернативой классическому черному.

Крой: имеет актуальный оверсайз крой, придающий образу расслабленности и объема.

Детали: наиболее заметная деталь - высокое горло-стойка на молнии. Это не только стильно, но и практично в холодную погоду - такую куртку можно носить без шарфа.

Также куртка имеет необычную асимметричную застежку на кнопках и декоративные элементы на рукавах и поясе, которые позволяют регулировать форму.

Маша Ефросинина показала стильную куртку на осень (скриншот)

Куртка-бомбер с меховым воротником

На этом фото Маша выбрала куртку, объединяющую элементы классического бомбера и дубленки-авиатора (или "пилота"), создавая уютный и стильный образ.

Цвет и материал: куртка выполнена из гладкой темно-коричневой кожи или эко-кожи, которая выглядит очень качественно и насыщенно.

Крой: это классический бомбер в стиле оверсайз с объемными рукавами и фиксацией на резинке (манжетах) по низу и на запястьях. Такой крой сейчас чрезвычайно популярен.

Детали: ключевая особенность - широкий отложной воротник из мягкого бежевого меха. Этот элемент отсылает к стилю "авиатор" и добавляет тепла и фактурности.

Маша Ефросинина показала стильную куртку на осень (скриншот)

Удлиненная кожаная куртка

Этот образ демонстрирует идеальную комбинацию классической мотоциклетной эстетики с элементами женственной принадлежности и современного кэжуала.

Цвет: куртка выполнена в классическом черном цвете, который Маша метко назвала "вечным".

Силуэт и длина: эта модель имеет удлиненный крой, достигающий середины бедра, и четко приталенный силуэт.

Акцент на талии: куртка имеет вшитую резинку на уровне талии, которая подчеркивает фигуру и создает элегантный женственный силуэт.

Застежка: использованная контрастная серебристая молния по всей длине.

Воротник: низкий воротник-стойка с кнопкой и минималистичный дизайн спереди отсылают к байкерскому стилю.

Фурнитура: наличие горизонтальных молний-карманов на груди добавляет графичности и динамики.

Маша Ефросинина задает тренды (скриншот)

Короткий бомбер с накладными карманами

Эта куртка является прекрасным примером того, как носить короткий объемный верх для того, чтобы подчеркнуть талию и создать динамический силуэт.

Цвет: насыщенный винный (бордовый / марсала).

Крой: это современная интерпретация бомбера, но значительно более короткая, которая заканчивается примерно на уровне пояса. Оверсайз-объем сохраняется в рукавах и корпусе, что сейчас является ключевым трендом.

Воротник: небольшой воротник-стойка без молнии.

Карманы: выразительные накладные карманы большого размера на груди и внизу подчеркивают милитари-эстетику и добавляют структуры.

Застежка: используются большие металлические кнопки или пуговицы, создающие контраст с гладкой кожей.

Силуэт: благодаря укороченной длине, куртка зрительно удлиняет ноги и подчеркивает узкую талию, даже если брюки имеют свободный крой.

Маша Ефросинина показала трендовые куртки (скриншот)

