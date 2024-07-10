Безопасный онлайн-шоппинг: как не стать жертвой мошенников

Онлайн-магазины покорили нас своим удобством, широким ассортиментом и привлекательными ценами. Чтобы ваши онлайн-покупки доставили удовольствие, а не разочарование, стоит быть бдительными и остерегаться мошенников .

Как это правильно делать – РБК-Украина узнало в Национальном банке .

Представим ситуацию, что в поисках нового ноутбука вы наткнулись на "акцию": первые пять покупателей получат ноутбук за пол цены! "Нужно спешить и быстрее покупать", - подумаете вы и как любой доверчивый покупатель и любитель низких цен попадете, вероятно, на крючок мошенника.

Прежде чем оформлять заказ, учтите все обстоятельства и проверьте продавца или интернет-магазин, где вы совершаете покупку.

Основные признаки мошенничества в онлайн-торговле

Выявить мошенническое предложение можно, анализируя объявления о продаже товара и поведение продавца. Следует насторожиться, если продавец:

предлагает заниженную цену, не объясняя недостатки или брак товара;

не соглашается на покупку с постоплатой или просит перечислить аванс на карту;

предлагает отправить вам копию своего паспорта или других документов, чтобы вызвать у вас доверие;

избегает вопросов о характеристиках товара и спешит с оплатой;

интересуется данными вашей карты или другими персональными сведениями;

присылает ссылку на осуществление оплаты в мессенджер, если вы покупаете на сайте доски объявлений;

высылает сокращенные ссылки якобы на сайт для оформления покупки;

просит вас снять лимит с карты для проведения оплаты, ведь ему об этом поступило уведомление от банка;

предупреждает, что вам поступит SMS-сообщение для подтверждения заказа, оформления услуги или оплаты товара.

Фейковые интернет-магазины

Продажа несуществующих товаров в Интернете остается одной из самых распространенных схем мошенничества. Мошенники создают фейковые интернет-магазины разных товаров: электротехники, мебели, гаджетов и т.д. После того, как покупатель оформил покупку на таком сайте, злоумышленники звонят по телефону под видом работника колл-центра магазина, убеждают осуществить предоплату за товар и посылают фишинговую ссылку для оплаты.

Благодаря фишинговым сайтам мошенники узнают реквизиты банковской карты покупателя и присваивают деньги на его счету. Так аферисты получают не только предоплату за несуществующий товар, но и воруют деньги со счетов жертв.

Чтобы покупать безопасно онлайн и уберечься от аферистов, следуйте следующим советам:

покупайте на проверенных сайтах и в надежных интернет-магазинах;

ни при каких условиях не разглашайте свои персональные данные и реквизиты карты. Помните: для отправки товара продавцу необходима только информация о месте доставки, фамилии, имени и номере телефона получателя заказа;

прежде чем совершить покупку, поищите отзывы об интернет-магазине. Учтите, что мошенники, как правило, не тратят много времени на дизайн веб-сайта, поэтому он будет достаточно простым;

перед покупкой ознакомьтесь с политикой конфиденциальности интернет-магазина и защищенностью ваших персональных данных;

избегайте подозрительных акционных предложений, ведь бесплатный сыр бывает только в мышеловках;

сначала товар – потом деньги, покупайте товар с наложенным платежом;

для онлайн-покупок оформите отдельную виртуальную карту. Перечисляйте на нее только необходимую для покупки сумму. Виртуальные карты не имеют физического носителя. У них есть только реквизиты: 16-значный номер, срок действия и трехзначный код, который нужно вводить для подтверждения проведения операции. Виртуальная карта для платежей в Интернете повысит вашу платежную безопасность и позволит избежать разглашения реквизитов основной карты;

не переходите в мессенджеры или соцсети, если приобретаете товар на площадке онлайн-объявлений, обсуждайте детали сделки только в чате этой площадки;

не платите онлайн-покупки, когда подключены к общедоступной сети Wi-Fi, отдавайте предпочтение интернету от мобильного оператора;

оплачивайте интернет-покупки только с персональных устройств. Если пароли и данные на сторонних девайсах сохранятся, мошенники могут получить доступ к средствам на вашей карте;

настройте информирование о совершенных операциях с вашего счета и проверяйте их в выписках с помощью онлайн-банкинга. Так вы можете оптимизировать свои расходы и быстро отреагировать в случае несанкционированного платежа;

прежде чем ввести в любую форму данные своей платежной карты, нужно изучить адрес сайта, проверять ссылку на соответствие правильному наименованию компании, не допуская замены в названии букв на цифры;

проверяйте продавцов и надежность сайтов онлайн магазинов на специальных сервисах.

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