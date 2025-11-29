Осенний must-have от Лилии Ребрик: как носить замшевые сапоги-"козаки"

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик поделилась своим новым стильным образом, который идеально отражает главные модные тренды осени 2025 года. Центральным элементом "лука" стали замшевые сапоги-"козаки", которые не только придают образу характера, но и подчеркивают индивидуальность звезды.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.
Для своего осеннего выхода Лилия выбрала многослойный подход к стилю (layering), соединив теплые оттенки коричневого и бежевого, что создало чувство уюта и элегантности.
Основа образа - классическое длинное пальто шоколадно-коричневого цвета из шерсти, которое формирует четкий силуэт и придает образу изысканной драматичности.
Под пальто актриса выбрала вязаное платье карамельно-бежевого оттенка, которое идеально сочетается с удлиненной белой рубашкой. Такой прием не только придает свежести образу, но и создает текстурный контраст между мягкой шерстью и легким хлопком.
Чтобы подчеркнуть талию и структуру образа использован широкий ремень в тон к платью и обуви, что визуально делает силуэт более утонченным.
Главным акцентом лука стали сапоги-"козаки". Модель выполнена из мягкой замши рыжего оттенка, придающего образу богемного шарма.
Высокое голенище, которое доходит почти до колена, в сочетании со стойким скошенным каблуком делает обувь не только стильной, но и практичной для ежедневного ношения. Такой выбор обуви показывает, что ковбойские мотивы удачно интегрируются в городской осенний гардероб.
Образ Лилии Ребрик является идеальным примером того, как сочетать комфорт и актуальные модные тенденции. Использование монохромной палитры разных оттенков коричневого, многослойность и акцентная обувь делают образ не только трендовым, но и функциональным для повседневной осени.
"Лук" подчеркивает элегантность, чувство стиля и готовность к любым погодным условиям, оставаясь при этом женственным и современным.
Вас также может заинтересовать