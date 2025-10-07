Осень без тепла? В Николаеве объяснили, почему отсрочивают отопительный сезон

Подготовка и старт отопительного сезона в городе

Во время общения с журналистами, глава Николаевской ОВА объяснил, что в этом году власти постараются отсрочить начало отопительного сезона в городе как можно дольше в целях экономии.

Он выразил надежду, что "процент готовности к отопительному сезону - под 100%" и сообщил, что систему и все необходимые сети "продавливают" для того, чтобы они были готовы для запуска тепла.

"Я понимаю, что в этом году в рамках экономии мы будем стараться согласно закону как можно позже запустить отопительный сезон. Потому что понимаем тяжесть этого года", - подчеркнул чиновник.

В то же время он отметил, что "юридически много ОСМД и пользователей не подписали документы" и "не сдали весь объем необходимой документации для того, чтобы получить подпись".

"Поэтому юридически - процент готовности мал. Мы смотрим сейчас на погоду и надеемся, что она будет теплой", - объяснил Ким.

Он добавил, что все необходимые для запуска отопления работы уже проводятся.

"Систему мы прогоняем в первую очередь, чтобы не было аварий. Температура все равно постепенно подается. Подготовительные работы проводятся... Надеюсь, что несмотря на износ системы, в этом году не будет аварий, хотя мы от этого не застрахованы", - поделился глава ОВА.

По его словам, по состоянию на сейчас "давление уже проверено".

"Температура на носители подаваться будет постепенно. Но через три дня после среднесуточной температуры, которая должна быть для включения отопления", - отметил Ким.

Он добавил, что отопительный сезон в Николаеве будет запускаться вовремя, но учитывая погоду. То есть заранее тепло включать не будут.

Между тем глава Николаева Александр Сенкевич добавил, что по городу - много разрывов на теплосетях "Николаевской ТЭЦ" (которая при финансировании НАК "Нафтогаз" масштабно заменяет сети впервые за последние 50 лет).

"Многие из николаевцев переживают за улицу Мариупольскую, где впервые за время независимости, пожалуй, за последние 50 лет - полностью переложены новые сети. Также это касается улицы Пограничной. Уже часть этих сетей новых заполнена водой. Вчера на совещании докладывали, что они закачиваются водой, проверяется давление", - рассказал глава города.

Он признал, что все переживают относительно работы самой Николаевской ТЭЦ (ведь в прошлом году РФ ее атаковала и полностью разрушила мощности по генерации).

"В этом году мы делаем всю работу, чтобы на случай повторения такой ситуации - минимизировать риски для николаевцев, что они замерзнут. Но нужно понимать то, что Россия - страна-террорист, которая будет атаковать дальше. И не только системы отопления, но системы транспортировки газа ... хранилища", - подчеркнул чиновник.

В завершение Сенкевич подтвердил, что "при таких теплых температурах, которые есть сейчас", отопление в городе включать не будут.

"Если там будет перепад - понижение температуры, снова повышение, - чтобы не ожидали граждане, что будет включаться моментально отопление. Потому что и наличие газа, и состояние сетей для транспортировки сегодня находится, скажем так, не в лучшем состоянии", - подытожил он.