Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США

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Начало осени обещает быть активным для Украины, в частности на внешнеполитическом треке. В США президент Джо Байден находится на должности последние месяцы. Его администрация сделала многое для помощи Украине, но, возможно, еще больше не было сделано из-за опасений ответа со стороны России.

С другой стороны, как показали дебаты Трампа и Харрис, кандидаты на замену Байдена непоследовательны в риторике поддержки Украины или вообще не имеют собственной четко очерченной позиции. Более того, тема Украины рискует еще больше отойти на задний план, на фоне приближающихся президентских выборов в США. Поэтому к осени перед украинской дипломатией предстает целый комплекс нетривиальных задач. Часть из них предполагается решить в ходе визита президента Владимира Зеленского в США.

Вызов №1. План победы для Украины и США

Зеленский в последнее время регулярно говорит о "плане победы Украины", который он должен показать Джо Байдену, а также передать Камале Харрис и Дональду Трампу, ведь Украина пытается поддерживать контакты с кандидатами от обеих партий, а результат выборов выглядит максимально непредсказуемым.

Одним из озвученных Зеленским пунктов "плана победы" является операция ВСУ в Курской области. На последнем "Рамштайне" Зеленский заявил, что Украина контролирует 1,3 тыс. квадратных километров российской территории и более 100 населенных пунктов.

Украинское руководство ранее говорило, что Курская операция имеет несколько целей, включая отвлечение войск России и улучшение переговорных позиций Украины в будущем. Однако пока наступление на Курщине привело к достаточно ограниченным последствиям в практической плоскости. Российское наступление на Покровск продолжается, по словам главкома Александра Сырского, Россия перебросила свои наиболее боеспособные подразделения как раз на это направление.

Неудивительно, что часть влиятельных американских экспертов вообще подвергают сомнению эффект от Курской операции. К примеру, Майкл Кофман и Роб Ли в статье для Foreign Affairs отмечают, что цели этого наступления кажутся гораздо более ограниченными по масштабам, чем в предыдущих наступательных операциях Украины.

В отличие от Харьковской операции ВСУ в 2022 году наступление на Курск не позволило окружить или уничтожить значительные российские силы. По оценкам Кофмана и Ли, Курская операция не исправляет нынешний материальный дисбаланс в войне. Пока Россия сохраняет преимущество в живой силе, технике и боеприпасах.

Украинские военные в Судже Курской области РФ (фото: Getty Images)

Среди американских аналитиков существуют и другие противоположные мнения. Но важно то, что скептические оценки в очень респектабельных медиа читают те люди в Вашингтоне, которые принимают решение. Вопрос того, как может выглядеть победа Украины, остро вставал еще в начале этого года, когда в Конгрессе США шли бои за выделение помощи Украине. В новых условиях эта проблема возникает снова.

"Администрация Байдена вполне спокойно говорила о поддержке Украины, но, кажется, у них в основном аллергия на слово "победа", потому что победа Украины означает поражение России, а правительство США боится последствий этого. Возможно, детализированное предложение украинской стороны может немного развеять их беспокойство", но это не точно. То же касается Харрис, как вице-президента Байдена", - сказал в комментарии РБК-Украина исполнительный директор американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative (США) Уриэль Эпштейн.

Позиция Харрис заслуживает отдельного внимания. За время после своего выдвижения в президенты США она фактически не делала конкретных заявлений о том, какой она видит поддержку Украины. Ситуацию не прояснили даже дебаты. В ходе перепалок с Трампом Харрис говорила о важности НАТО для сдерживания России и критиковала оппонента. Мол, Путин "съел бы его на обед", если бы Трамп попытался договориться с российским диктатором.

С одной стороны, это свидетельствует о том, что у ее президентской кампании есть другие приоритеты. С другой стороны, что в выработке ее политики в отношении Украины важную роль будет играть команда.

"Очень интересно, как Камала Харрис будет себя противопоставлять по отношению к президенту Байдену в вопросе Украины. Она, возможно, также захочет казаться более решительной на фоне своего предшественника. Поэтому, конечно, это все очень политические тонкие нюансы, которые Украина, конечно, должна понимать, но ни в коем случае не участвовать в них как какой-то субъект, игрок", – сказала РБК-Украина исполнительная директор Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Елена Трегуб, участвующая в адвокации безопасности помощи Украине.

То же касается и Трампа, особенно учитывая его непростую историю отношений с Зеленским. В ходе дебатов республиканец уклонился от прямого ответа о победе Украины в противостоянии с РФ. Он заявил, что хочет, "чтобы война прекратилась". Также Трамп вновь рассказал, что просто позвонил бы руководителям Украины и России, и после этого, по его словам, война бы закончилась.

20 июля у Зеленского и Трампа был телефонный разговор – первый прямой контакт такого рода за годы. Однако больше ясности относительно содержания "плана Трампа по Украине" не появилось.

"Что касается Трампа, кто знает, что именно в его плане? Что мы знаем, так это то, что Трамп в прошлом очень стремился пойти навстречу России, и его приоритетом будет продвижение соглашения, на котором он сможет поставить свое имя, независимо от условий. Это не обещает Украине ничего хорошего", – сказал изданию Уриэль Эпштейн.

По предварительной информации в американских медиа, в общих чертах "план Трампа" предполагал де-факто одновременный "шантаж" и Украины, и России: если Украина откажется сесть за стол переговоров, то ей будут сокращены поставки оружия. Если же Россия откажется идти на переговоры, наоборот – Украине будет предоставлено больше оружия. На днях Трамп озвучил новые идеи, касающиеся этой темы. Так, в его планах до конца года снизить мировые цены на нефть до 40 дол. за баррель и таким образом снизить доходы бюджета страны-агрессора.

Реалистичность таких планов под вопросом, хотя бы потому, что падение цен ударит и по союзникам США на Ближнем Востоке среди арабских монархий Персидского залива. Так что на практике Трампу в любом случае нужно будет вносить коррективы.

В то же время, дебаты показали, что внешняя политика на выборах в США не главная, но важная тема. И среди других внешнеполитических – украинский вопрос один из ключевых.

"Тема Украины дальше будет использоваться в предвыборной кампании. И поэтому мы, как Украина, абсолютно имеем право заявить, что мы ожидаем от Америки, от любого из новоизбранных новых президентов и каков наш план, сколько нам нужно помощи для того, чтобы мы остановили реально Россию и одержали победу в этой войне", – сказала РБК-Украина Елена Трегуб.

При этом, учитывая плохую осведомленность кандидатов в президенты, задача Украины, в том числе и Зеленского в ходе визита в США – объяснить своим визави, что реально можно сделать в плане помощи Украине, что невозможно реализовать на практике, на какие варианты не согласится сама Украина, а также какую выгоду все это может принести самим Штатам.

Вызов №2. Снятие ограничений на дальнобойные удары по РФ

The Economist называет предстоящий визит Зеленского последним шансом убедить Байдена разрешить избивать американским оружием вглубь России. Это действительно одна из первоочередных задач, которую непросто реализовать. И пока оснований для оптимизма немного.

"Я хотел бы ошибаться, но нет никаких признаков того, что президент Байден сменит свой курс", – отмечал в комментарии РБК-Украина Уриэль Эпштейн еще 9 сентября.

Администрация Байдена даже откладывала запрос от Великобритании на предоставление Украине возможности использовать ракеты Storm Shadow против целей в глубине России.

"Имейте в виду, что это британское оружие, но производится из американских деталей. Так что если президент Байден не может позволить Украине использовать системы дальнего радиуса действия, даже физически не созданные в США, я не уверен, что "прощальный подарок" такого характера стоит ждать", – говорит Эпштейн.

Однако, неожиданно, эта тема получила новый импульс на этой неделе, когда Иран, по данным США, передал России баллистические ракеты для ударов по Украине.

Среди прочего, это дополнительно стимулирует США пересмотреть свою позицию, ведь один из способов предотвратить удары баллистики – уничтожение на территории РФ установок, из которых иранские ракеты собственно запускаются.

Вместе с тем, решение до сих пор не принято. Госсекретарь США Энтони Блинкен 11 сентября в Киеве заявил, что передаст Байдену услышанные в Киеве аргументы в пользу снятия запрета. Также он отметил, что потребности Украины изменяются, ведь меняется и поле боя.

"Я уверен, что так и будет продолжаться, потому что ситуация меняется. Эскалация – это фактор, который мы учитываем, но он не решающий", – добавил он.

Ракеты Storm Shadow на выставке оружия в ОАЭ (фото: Getty Images)

Собеседники РБК-Украина в украинском дипломатическом корпусе не теряют оптимизма. Одна из вещей, к которой они апеллируют – это наследие, которое оставит после себя администрация Байдена. Очевидно, что далеко не все инициативы президента США доведены до конца за время его каденции. Более того, в случае победы Трампа на выборах многие из них вообще будут отменены.

Байден начал свою каденцию с большого внешнеполитического провала – вывод войск из Афганистана, который, по сути, превратился в хаотический побег. Теперь же у американского лидера есть возможность закончить свою каденцию на высокой ноте. Что немаловажно, это могло бы помочь Камале Харрис на выборах.

"Еще не понятно, какой шаг сделает Байден по отношению к Украине перед тем, как покинет пост президента. Посетит ли он, например, Киев, или он предоставит разрешение Украине на дальнобойные удары, что он сделает, чтобы с каким-то более победным аккордом покинуть свой пост", сказала РБК-Украина Елена Трегуб.

Пока эта неопределенность сохраняется, есть и простор для дипломатии. По мнению советника Офиса президента Михаила Подоляка, Украине необходимо ориентироваться на две составляющие. Первая – рациональные доказательства, что Россия ни в коем случае не будет останавливаться, поскольку она осознает отсутствие каких-либо сдерживающих факторов. Вторая составляющая – эмоциональная. С ее помощью можно оказать давление на политические элиты от избирателей. Для этого им необходимо показать, как в Украине гибнут мирные жители и показать ужасы, возникающие в 21 веке.

"Поэтому здесь нужна и рациональная составляющая, и эмоциональная. Нужно, чтобы партнеры наконец-то через свои общества осознали, что это за ужас – жить во время войны. При этом не войны военных против военных, а войны военных одной страны против гражданского населения другой", – отметил Подоляк в комментарии РБК-Украина.

Вызов №3. Сохранение поддержки США в новом финансовом году

Наконец третий вызов – финансовый. 30 сентября в США завершается финансовый год. Пока проблема в том, что не все средства, выделенные ранее Украине, были использованы.

Для их переноса на следующий финансовый год Белый дом должен подать соответствующий запрос на утверждение Конгресса.

"Есть большие риски, что мы потеряем наличные средства в размере более 5 миллиардов долларов, которые можно было использовать на военное оборудование, потому что есть недоработка как со стороны американской, так и со стороны украинской стороны. Есть полное непонимание, какой будет помощь в новом финансовом году, уже после того, как состоятся выборы в Америке", – сказала изданию Трегуб.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (фото: Getty Images)

На этот счет Администрация Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, сообщает Reuters. На столе есть разные варианты, однако в итоге прохождения этой инициативы через Конгресс зависит от позиции того же Трампа. В начале года он через лояльных конгрессменов четыре месяца блокировал большой пакет помощи Украине. Пока ключевая задача – убедить Трампа и его команду по крайней мере не блокировать уже выделенные средства.

Все три вызова заставляют работать с обеими политическими силами в США. При этом сейчас, в решающей фазе президентской гонки, оба кандидата точно хотели бы разыграть "украинскую карту" в своих интересах, что, очевидно, будет иметь место и во время предстоящего визита Зеленского в США. Пока, несмотря на тактические соблазны подыграть одной из сторон, Киев придерживается подчеркнутого нейтралитета, являющегося единственно верной стратегией.

При написании материала использовались публикации Reuters, The Economist, Foreign Affairs, комментарии исполнительного директора американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative (США) Уриэля Эпштейна, исполнительного директора Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Елены Трегуб и советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка.