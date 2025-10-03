Обманул "Укрэнерго" на миллионы: депутат Харьковского облсовета организовал преступную схему

Бывший депутат Харьковского облсовета организовал преступную группу, действия которой при продаже электроэнергии во время войны нанесли ЧАО "НЭК "Укрэнерго" ущерб на сумму более 58 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram САП.
Установлено, что в апреле 2022 года бывший заместитель председателя Харьковского областного совета (в то время - депутат Харьковского облсовета) создал организованную группу с целью завладения электроэнергией из объединенной энергетической системы Украины и легализации средств от ее продажи.
Согласно разработанному преступному плану лица заранее приобрели три компании с лицензиями на поставку электроэнергии.
В июне 2022 года эти компании получили электроэнергию из объединенной энергосистемы Украины и передали ее подконтрольному обществу для продажи конечным потребителям. Однако деньги от продажи электроэнергии ЧАО "НЭК "Укрэнерго" так и не получило.
Для легализации средства сначала перечислили на счета финансовых компаний под видом возврата займов, после чего за вознаграждение в размере 0,5% от суммы перевода финансовые компании их вернули в пользу других обществ, которые окончательно вывели деньги на счет болгарской компании.
