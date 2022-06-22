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"Ощадбанк" випустив важливе оновлення для жителів окупованих територій: деталі

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Україна, Середа 22 червня 2022 13:55
"Ощадбанк" випустив важливе оновлення для жителів окупованих територій: деталі Фото: "Ощадбанк" спростив вхід в мобільний додаток для жителів окупованих територій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

"Ощадбанк" спростив процедуру входу в мобільний додаток для українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Тепер смс-підтвердження можна отримати через Viber.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Луганської обласної військової адміністрації.

Дане оновлення допоможе користуватися онлайн-банкінгом там, де не працюють номери українських операторів та відділення "Ощадбанку".

Спершу необхідно завантажити або оновити додаток "Мобільний Ощад". Раніше смс з кодом для підтвердження приходило на номер телефону, тепер його можна отримати через канали інтернет-зв’язку.

Як це зробити?

  • переходьте на сайт банку в розділ "Зворотній зв’язок", обирайте "Веб-дзвінок" та "Продовжити без авторизації";
  • оператор контакт-центру "Ощадбанку" проведе повну верифікацію і зможе змінити канал доставки паролів на 24 години для того, щоб виконати реєстрацію;
  • після цього заходьте в додаток, натискайте "Відправити SMS повторно", і повідомлення надійде у Viber;
  • виконуйте реєстрацію і всі наступні операції можете підтверджувати в новому додатку кодом доступу.

Раніше ми розповідали про те, як оформити пенсію на тимчасово окуповано територіях України.

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