"Ощадбанк" випустив важливе оновлення для жителів окупованих територій: деталі

Фото: "Ощадбанк" спростив вхід в мобільний додаток для жителів окупованих територій (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Ощадбанк" спростив процедуру входу в мобільний додаток для українців, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Тепер смс-підтвердження можна отримати через Viber.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Луганської обласної військової адміністрації.

Дане оновлення допоможе користуватися онлайн-банкінгом там, де не працюють номери українських операторів та відділення "Ощадбанку". Спершу необхідно завантажити або оновити додаток "Мобільний Ощад". Раніше смс з кодом для підтвердження приходило на номер телефону, тепер його можна отримати через канали інтернет-зв’язку. Як це зробити? переходьте на сайт банку в розділ "Зворотній зв’язок", обирайте "Веб-дзвінок" та "Продовжити без авторизації";

оператор контакт-центру "Ощадбанку" проведе повну верифікацію і зможе змінити канал доставки паролів на 24 години для того, щоб виконати реєстрацію;

після цього заходьте в додаток, натискайте "Відправити SMS повторно", і повідомлення надійде у Viber;

виконуйте реєстрацію і всі наступні операції можете підтверджувати в новому додатку кодом доступу.