"Ощадбанк" запустил новую функцию для iPhone

Владельцы iPhone, которые имеют карту Visa от "Ощадбанка", теперь могут добавить ее в Apple Wallet без ручного ввода номера. Такая возможность появилась благодаря новой функции Tap to add card.

Функция позволяет поднести карту к смартфону - и данные автоматически считываются. Далее нужно лишь ввести CVV-код, согласиться с условиями, подтвердить добавление через SMS и дождаться сообщения с логотипом Visa.

Также "Ощадбанк" поддерживает технологию Visa's Multi-Device Provisioning, которая позволяет автоматически переносить карты на новый iPhone или Apple Watch без повторного ввода данных.

Это значительно облегчает процесс пользования цифровыми кошельками и делает оплату еще более удобной для клиентов банка.